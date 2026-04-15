白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
擋不住！台積電衝2100元 台股站上37000點
[NOWNEWS今日新聞] 台北股市今（15）日再寫新紀錄，開盤上漲72.99點、來到36369.11點，盤中在權值股的領軍下，最高衝上37064.16點，站上37000點關卡，不過隨後漲勢收斂，午盤上漲633.68點或1.75%，來到36929.8點。
中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.22點、來到356.22點，午盤上漲5.12點或1.44%，來到361.12點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、台玻、旺宏、南亞；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯發科、旺宏、金居、國巨*。
權值股氣勢如虹，權王台積電法說會前買盤強勁，今日最高衝至2100元，再寫新天價，市值來到新台幣54.46兆元，午盤上漲40元或1.95%，來到2095元；台達電開盤上漲35元、來到1785元，隨後站上1800元，午盤上漲55元或3.14%，來到1805元；鴻海開盤上漲4元、來到211.5元，午盤上漲2.5元或1.2%，來到210元。
PCB概念股再度走高，榮科、台燿、高技、柏承、博智攻上漲停板，健鼎、相互上漲逾7%，台光電、金居上漲逾5%。
不過記憶體卻呈現兩樣情，多數呈現開高走低，旺宏午盤下跌逾5%，華邦電、力積電下跌逾1%，南亞科下跌近1%。
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