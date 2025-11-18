擋不住.川轉彎！美眾院將表決 公開淫魔富商檔案

圖／達志影像美聯社

美國總統川普除了經濟問題外，現在最讓他煩心的，恐怕莫過於已故性犯罪富豪艾普斯坦醜聞案。大批共和黨眾議員不顧川普意志，力挺公開艾普斯坦檔案，讓川普在週日突然改口支持，眾議院最快週二就會進行表決。川普也力撇他與艾普斯坦的交情，另外下令要求司法部長，調查民主黨人與艾普斯坦的關係。遭揭露多年來與艾普斯坦保持聯繫的前財長桑默斯，週一宣布將退出所有公務。

美國政壇的「艾普斯坦檔案」風暴，現在可能將出現轉折點。美國眾議院最快週二投票表決，是否強制司法部公開已故性犯罪富豪艾普斯坦的所有檔案，在美國總統川普和共和黨高層聯手也擋不住的情況下，眾院通過法案幾乎已成定局。

美國總統 川普：「(如果兩院通過，您會簽字嗎？) 我當然會，讓參議院看看吧，讓任何人都看看，但不要談太多，因為說實話，我不想它轉移注意力，它其實是民主黨的問題，民主黨人是艾普斯坦的朋友，他們全都是，而且這是一場騙局，整件事是個騙局。」

過去一再表態反對公開檔案，甚至出手遊說同黨議員的川普，兩天前，在社群上突然立場大轉彎，說眾院共和黨人應該投票贊成公開艾普斯坦檔案，稱沒有什麼好隱瞞。不過事實恐怕是因為形勢比人強，大批共和黨人在這件事上已決定倒戈，棄川普而去。

美國共和黨眾議員 馬西 (Thomas Massie)：「我認為共和黨人可能群起，可能有100人，甚至更多(投贊成票)，我希望這項法案在投票表決時，能夠取得無法否決的多數票。」

美國眾議院少數黨領袖 傑福瑞斯：「川普看來在艾普斯坦醜聞案臨陣退縮，他屈服了，澈底完全投降。」

這項提案罕見由兩黨，共和黨眾議員馬西和民主黨眾議員肯納 (Ro Khanna) 共同發起「院會請願書」，要求就「艾普斯坦檔案透明法案」進行投票，同時獲眾院所有民主黨人和四位共和黨人支持；其中包括知名右翼川粉議員葛林 (Marjorie Taylor Greene)，因此也讓她與川普反目成仇。

美國總統 川普：「瑪喬麗．叛徒．葛林！坦白說，我不認為任何人在乎她。」

美國共和黨眾議員 葛林：「他叫我叛徒，那簡直是大錯特錯，這種話會使人們變得激進反對我，甚至危害我的生命。」

被稱為淫魔富商的艾普斯坦，因性虐待和性販運未成年少女，被佛羅里達州和聯邦政府定罪，但2019年死在曼哈頓的聯邦監獄，當時才又遭控性販賣兒童，之後被裁定是輕生。艾普斯坦與政商名流關係密切，一直以來被認為與美國精英階層的不法行為脫不了關係。

美國總統 川普：「我們跟艾普斯坦沒有任何關係，是民主黨人才有，他所有的朋友都是民主黨人，你看霍夫曼 (Reid Hoffman)、桑默斯、柯林頓，他們經常去他的島，還有很多其他人，都是民主黨人。」

川普極力撇清，更下令司法部調查艾普斯坦與民主黨人的關係。遭川普點名的前財長、現任哈佛大學教授桑默斯，週一表示將退出所有公共事務；他在眾議院監督委員會公布的文件中被揭露，與艾普斯坦有私人信件往來。

事實上，艾普斯坦交遊廣闊，不分黨派，川普更曾經是他的好友，從兩人過去的照片、已公布的書信，都可看出端倪。艾普斯坦醜聞案對川普來說，猶如芒刺在背，其實一部分是因為他自己在競選期間的推波助瀾，向支持者散布相關陰謀論，讓許多川粉認為政府扣住敏感文件，掩蓋艾普斯坦與權貴的關係，以及他死亡的真相。

艾普斯坦案受害者：「我當時14歲，16歲，16歲，17歲，14歲，這是當時的我，這是當時的我，這是遇見艾普斯坦時的我，這是遇見艾普斯坦時的我。是時候揭開陰影中的祕密了，是時候讓光照進黑暗了。(歷經五屆政府，我們依然在黑暗之中)。」

在艾普斯坦案曙光乍現之際，受害者們再發布新影片，希望促檔案解密。

據稱艾普斯坦受害者 雅登：「我的希望是這些文件最終能公諸於世，那些參與艾普斯坦犯罪的人，最終會被指名道姓，美國大眾會得到他們被承諾，也是我們和他們都應得的透明性。」

不過即便法案在眾議院過關，接下來在參議院還是未知數，目前共和黨擁有53比47的多數優勢。其實川普如果真的有心要公開檔案，他可以不經國會，逕自命司法部公布。

