擋住致災巨浪！台西有才寮海堤加高至 6.2 米
台西鄉有才寮大排出海口新興海堤長度1960公尺，仍以石礫、砂土堆砌，高度約4.5公尺，近年來50年發生一次的致災性海浪發生頻率增加，113年已被沖出2處缺口，雲林縣府爭取中央補助，將把堤防加高至6.2公尺，並且在堤防前、後以不同工法加固。
台西鄉沿岸海堤為南北向分布，長度約為6公里，113年水利署第五河川分署已辦理「台西海埔地海堤調適工程」加高部分堤段，但有才寮大排北側1960公尺尚未改善。
去年7月凱米颱風、9月山陀兒颱風、10月康芮颱風接續來襲，強風豪雨產生6公尺以上浪高，堤防結構嚴重受損，溢堤後大量漂流木及雜物滿布堤後道路。
縣府水利處表示，去年縣府針對堤防嚴重損壞之處緊急搶修，維持新興養殖區的魚塭運作，並邀集中央單位辦理現地會勘，釐清致災原因，爭取經費改善。
經多次勘查並與地方民眾討論，致災主因為地層下陷嚴重、颱風加上天文大潮，導致風浪越過堤防。
民眾表示，該處海堤以石礫、砂土堆砌而成，數十年來未曾修繕，地層下陷加上海浪長期拍打毀損嚴重，颱風天甚至崩落在路面上。
為改善堤防高度不足，採用L型擋浪牆，把堤岸高度加高至6.2公尺，以因應50年重現期潮位不越堤為原則，於今（19日）動工。
水利處長許宏博表示，縣府獲公共工程委員會補助2.15億元災後復建經費，工程除了把海堤從4.5公尺提高至6.2公尺，為加強堤身，堤前將鋪排4950塊消波塊提高抵禦浪能力，堤後則改為混凝土坡面，避免海堤土石崩落。
縣長張麗善今出席動土典禮表示，台西海埔地尤其是有才寮大排北側堤防，因年久失修，在極端氣候衝擊下海堤經常被沖壞，破洞一堆，感謝立委張嘉郡、丁學忠爭取經費2.15億元改善。工期長達540天，施工期間將封閉堤防道路，不便之處請漁民朋友見諒。
