社會中心／馬聖傑、蔡承翰 台北報導

台北東區商圈，昨天（週二）下班尖峰時段，發生一起行車糾紛！一名男子將汽車，違停在社區大樓的停車場出入口，社區住戶上前理論，駕駛卻嗆聲，自己是隔壁華南銀行的VVIP，想合理化自己的行為！但事後被查出，他根本就不是VVIP！反倒是他開車的一連串違規行為，經檢舉，得吃上6千多元的罰單。

駕駛vs.大樓住戶：「欸你要讓我走嗎，我沒有不讓你走啊，沒關係反正以後我會跟總幹事講，你以後你車子就不要在這邊，沒有關係，隨便你怎麼講好不好。」

廣告 廣告

男子與駕駛互相嗆聲，誰也不讓誰，但駕駛卻疑似仗著他是隔壁華南銀行的貴賓，就以為可以為所欲為。

駕駛vs.大樓住戶：「你是華南銀控哪個主管呢，你要不要直接說出來，我是VVIP的客戶啦，可憐VVIP客戶還這樣子，還自己開車不是司機開喔，好可憐喔VVIP欸。」

撂話說自己是銀行的VVIP，這讓拍影片蒐證的男子更傻眼。





擋住車道嗆「我是銀行VVIP」 網友幫統計違規項目

擋住車道嗆「我是銀行VVIP」 網友幫統計違規項目。（圖／民視新聞）





駕駛vs.大樓住戶：「我覺得你應該要看醫生，我也覺得你需要，我可以走了嗎。」

疑似自知理虧，駕駛邊講邊倒車，隨後馬上開車閃人，兩人到底為了什麼大動肝火。

民視記者馬聖傑：「這名男子不是頭一回來到這間銀行，他通常都會將車停在戶外的停車格，當天他疑似貪圖方便，將車大喇喇的停在，地下停車場的出入口，造成住戶困擾。」

大樓住戶：「下班尖峰時間的話，住戶本來就是出出入入，這個是出口，你怎麼停在這邊，啊就引起這個小糾紛。」





擋住車道嗆「我是銀行VVIP」 網友幫統計違規項目

擋住車道嗆「我是銀行VVIP」 網友幫統計違規項目。（圖／民視新聞）





週二晚上下班尖峰時刻，開著白車的男子，在東區忠孝東路四段的華南銀行辦事，疑似貪圖方便，將車停在銀行旁地下停車場出入口，一停就是好幾十分鐘，出入口被擋，讓住戶氣炸，男子卻聲稱他是銀行的VVIP，社區住戶跑去向銀行求證，發現他根本就不是。

大樓住戶：「根本就不是（VVIP），你幹嘛那麼囂張到這種程度，影響人家銀行的商譽。」

雖然男子停車的位置，是大樓私人土地的網狀線，警方無法開單，但他開車使用手機、未繫安全帶、起步未打方向燈、未禮讓行駛中車輛，若經檢舉，最高可吃上6300元罰單！這可不是再一句我是銀行的VVIP就有辦法解決。

原文出處：擋住車道嗆「我是銀行VVIP」 網友幫統計違規項目

更多民視新聞報導

虎毒不食子？台中大甲「狠媽」過往就有黑歷史 拖4天怕臭才清洗遺體

萬華翁欠繳房租297刀砍死失明二房東 庭上喊「活不到90歲」求法官輕判

她喊「爸終於來了」仍遭囚死！父懼內漠視…狠母洗屍滅證

