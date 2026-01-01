擋刀英雄余家昶悼念牆功德圓滿！ 1/2中午起停止留言獻花

北捷在台北車站B1層通往M7出口的通道，提供民眾一處可獻花留言的空間設置暫時性悼念牆，緬懷在1219不幸事件中捨己救人的余家昶。此悼念牆的實體獻花與留言將受理至2日中午12時止。

余家昶悼念牆設於台北車站B1層通往M7出口的通道。（圖／北捷提供）

台北捷運公司表示，配合1219不幸事件見義勇為、捨己救人余先生告別式的籌辦，捷運台北車站B1層暫時設置的悼念牆，民眾的獻花與留言進行至2日中午12時止，但線上留言區仍將持續開放至余先生告別式結束。

牆上寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。」（圖／北捷提供）

北捷表示，這段期間民眾張貼或放置的留言貼或卡片，車站人員每日都在收班後分區取下，逐張黏貼製版，並且掃描拍照後保存，共計製作約590張A4紙卡。2日下午，余先生告別式的籌辦單位，將派員將悼念牆現場的留言貼和花束運載到會場進行前置布置，捷運公司整理的約590張A4紙卡和物品，也將交付給儀式籌辦單位。至於民眾表達心意留在現場的食品和飲料，因考慮食安問題，將由北捷代為銷毀。

北捷公司準備小卡和筆，供民眾書寫追思語。（圖／北捷提供）

北捷說明，對於民眾表達心意物品的處理方式，都已經和余先生家屬商談，並遵照家屬的意願。同時家屬亦請捷運公司代為表達，希望大家尊重家屬想保有隱私、不要曝光的心願。

