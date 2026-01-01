社會中心／綜合報導

台北市無差別攻擊事件，事發至今近兩週。北車M7出口處，紀念"余家昶"的悼念英雄牆，開放到2號中午。捷運人員每天收班後，都會將卡片取下、掃描檢建檔，並製成約590張的A4紙卡。雖然兇嫌張文已經身亡，但警方調查發現四大決定性區塊，顯示他"沒有回頭路"。

台北隨機恐怖攻擊，案發後第二週，台北車站M7出口地下通道，悼念牆上滿滿的留言字條，還有一整排的鮮花，訴說著民眾對於英雄余家昶的感謝以及不捨。民視記者莊立誠﹔「位在M7出口的英雄悼念牆，只開放到明天中午12點，不少民眾來到現場把握時間，要來送上祝福與感謝。」

擋刀英雄余家昶悼念牆功德圓滿！ 1/2中午起停止留言獻花

北車M7英雄悼念牆，將在2號中午結束擺放。（圖／民視新聞）

台北市1219隨機攻擊事件，很多民眾自發性地來到事發地點，獻花、致意。車站人員每天收班後，會分區取下這些留言、及卡片，掃描保存，一共做成近590張的A4紙卡。捷運公司表示，這片英雄悼念牆，開放到2號中午12點，線上留言區，將開放到余家昶的告別式結束。民眾表示，不是每個人都有那個勇氣，可以挺身而出，阻止一場可能會發生的悲劇，因為他個善舉，(希望他)下輩子可以投胎到一個好人家，有一個更好的人生。還有人說，小朋友說要來，他說要紀念那個余先生，他是很勇敢對不對，很敬佩他捨己為人。

雖然兇嫌張文，已經身亡，不過警方調查發現，四大決定性區塊。包括他把所有私人物品全燒毀、以汽油彈、煙霧彈製造驚恐和傷亡。在中山站外進行隨機殺人。最後選在誠品南京西店墜樓，結束生命，在在顯示他"沒有回頭路"，沒有外傳的還有第三波攻擊行動，而攻擊事件事發近兩週的時間，不論是實體獻花，或是未來在線上留言，民眾透過行動，悼念罹難者，也盼逝者安息。





