擋前瞻、卡預算 綠營指柯志恩「十年如一日傷高雄」

藍白罷審總預算，高市青年選將爆：高雄近73億元預算被卡，治水、社福全耽擱。施書瑜攝



高雄中央建設再遭重擊，73億中央建設預算遭藍白卡關，綠營痛批國民黨市長候選人柯志恩「十年如一日傷高雄」。從2017年跟隨藍委阻擋前瞻、險讓捷運黃線流產，到如今配合藍白罷審中央總預算，144天7度退回，造成治水、社福、防災等18個局處建設受阻，綠營指其政治算計，犧牲高雄市民權益。

高雄市議員林智鴻、鄭孟洳，偕同左楠區議員參選人張以理、前鎮小港區議員參選人林浤澤、林園大寮區議員參選人張耀中今（1/19）開記者會，首度公布「高雄受害清單」。

廣告 廣告

林智鴻指出，市府31個局處中有18個受影響，比例近六成，繼財劃法惡修讓高雄實質減少231億元後，總預算卡關再度重創地方財政，且目前僅是已核定或暫列核定的計畫，後續影響恐持續擴大。

林智鴻表示，受害最嚴重的是水利局，污水下水道、再生水與治水改善等計畫，近39.8億元預算全數動彈不得；其次為交通局，T-Pass大眾運輸月票等計畫受影響約11億元；社會局也有超過7億元卡關，波及身障權益、兒少保護、早期療育與家暴防治等服務。

他強調，柯志恩2017年曾跟隨藍委阻擋前瞻，差點害捷運黃線「胎死腹中」，如今配合藍白罷審預算，傷害更甚以往。

鄭孟洳指出，柯志恩高喊「中華民國」，實際卻擋軍購特別條例與中央總預算，削弱國防與治安。警察局就有近6900萬元預算受影響，其中包含空襲警報發放及警用通訊備援等重要計畫，先因財劃法被砍2119萬元，如今再遭卡關，影響達5608.7萬元。她質疑，若未來警用通訊失靈或警報無法即時發送，相關藍委是否能承擔責任。

張以理進一步提到，消防局防災資源同樣受害，約4.45億元、17項中央計畫全面停擺，包含柯志恩過去宣稱關心的「智慧防災」，如AI智慧搜救派遣、無人載具產業發展等，痛批柯志恩「一面要求市府要做，一面卻讓市府沒預算可做」，再反過來羞辱市府，根本是政治操作。

綠營強調，高雄不能再成為藍白政治鬥爭的犧牲品，將持續揭露柯志恩相關作為，要求其停止傷害高雄，否則應向市民道歉，甚至退出高雄市長選舉。

更多太報報導

E.L.F.必收！Super Junior高雄巨蛋開唱 打卡、美食、優惠全攻略

驚！高雄國小驚爆腸病毒群聚 衛生局疫調「首例家長未通報」將罰

港都迎超人力霸王！2026冬日遊樂園主題搶先曝光