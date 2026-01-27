擋國防特別條例換國共論壇？ 國民黨喊告：兩岸交流不可能以軍購為前提

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨今(27)日表示，針對《自由時報》稱國民黨阻擋國防特別條例，藉此換取北京安排論壇，國民黨嚴正駁斥，相關報導完全悖離事實，為惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息。國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

國民黨表示，《自由時報》在不到24小時內，先指控國民黨「擋軍購不夠努力，因而無法舉辦國共論壇」，後又改口稱「擋軍購有功，下週即可舉辦論壇」，前後論述南轅北轍、自相矛盾，顯示相關內容並非建立在事實查證之上，而是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購議題與兩岸交流強行掛鉤，進行政治抹黑。

廣告 廣告

國民黨強調，國防特別條例及軍購預算的審查，是立法院依法行使監督職權，與任何形式的兩岸交流、論壇安排或政黨互動，毫無關聯。在野黨支持提升防衛能力，但對於缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算，依法要求嚴格審查，正是對人民納稅錢負責，也是民主制度下國會應盡的基本責任。

「任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提」，國民黨表示，刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，不僅違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

因此國民黨宣布，《自由時報》相關報導已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導，已決定依法提告，捍衛清白，並要求停止散布不實訊息。國民黨呼籲，台灣的民主社會需要理性與事實，而非抹紅、造謠與製造恐慌的政治操作。國防議題不應淪為政黨攻防的工具，兩岸關係更不該被扭曲成媒體編造故事的素材。

原始連結







更多華視新聞報導

民眾黨自提軍購條例「5項4000億」 國防部批：項目不完整

傳北京不滿擋軍購不到位「技術性延遲國共論壇」？ 蕭旭岑駁斥：胡說八道

黃國昌控1.25兆特別條例「軍購僅3千億」！ 國防部：並非事實

