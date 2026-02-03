擋國防預算又訪中國！美國參院軍委會主席重話批：對台灣在野黨很失望

記者陳思妤／台北報導

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克日前率團訪台（圖／翻攝畫面）

藍白數度封殺8年1.25兆國防特別條例，民眾黨團自提軍購版本，而國民黨副主席蕭旭岑也在昨（2）日率團前往中國，國共智庫論壇將在今（3）日登場。美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）稍早重話發聲直言，對於台灣的在野黨大幅刪減國防預算感到很失望。

儘管AIT美國在台協會處長谷立言日前罕見重話表態，「自由不是免費的，美國不應獨自承擔，美國只能在盟友自力自助下提供協助」，但藍白仍在程序委員會10度封殺8年1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，連付委審查都不讓。並在上個會期的最後一個工作日，再度擋下政院版國防特別條例，只讓民眾黨團上限4千億的版本付委，國防部直指該民眾黨團版本缺少打造非紅供應鏈，且列出5項軍購也沒有國內配合款，沒有列保舊設施、彈藥庫整建等，以及未考慮到匯率問題，條例訂定採購數量和預算上限會造成執行困難。

廣告 廣告

美國聯邦參議院軍事委員會主席維克（Roger Wicker）稍早也在社群平台X分享新聞，重話表示，看到台灣立法院的反對黨大幅刪減賴清德的國防預算，「我感到很失望」。他強調，最初的提案是為迫切需要的武器系統提供資金，在中國威脅日益加劇的情況下，台灣的立法院應該重新考慮。

更多三立新聞網報導

蕭旭岑赴中國談五大產業！帶一堆台灣專家「交流」 他驚喊：氣味不太對

國民黨訪中「迎合中共九二共識」 陸委會深表遺憾：違背台灣主流民意

蕭旭岑率團抵北京！喊「感受到冬日暖陽」 曝鄭麗文交付任務

抗議國民黨統促化！高揚凱突襲黨中央遞挑戰書 嗆鄭麗文「公開辯論」

