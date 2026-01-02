擋國防預算反成「鄭習會」阻礙？張益贍：軍購過了才有談判底氣！

論壇中心／綜合報導

1.25兆國防特別預算條例排入報告事項付委審查，今天（2日）在立法院遭到第五度阻擋，藍白黨團竟稱這項預算「沒有資料」，遭綠營反批「刻意誤導」。政治評論員張益贍指出，要與中共總書記習近平會面，沒有人會像國民黨主席鄭麗文「這麼見的」，藍白應該讓國防特別預算條例盡快通過，「鄭習會」才有談判底氣。

張益贍在《台灣向前行》節目中指出，黑道電影中兩位大哥在談判時桌上擺茶，看起來客客氣氣的，但後面都站了一排「帶著武器的小弟」，所以軍購就是「鄭麗文的小弟」。他認為，藍白應該讓1.25兆的國防特別預算條例進到國防外交委員會審查，甚至讓條例通過，如此鄭麗文見到習近平才有底氣，否則現在習近平為什麼要與鄭麗文會面？

張益贍進一步指出，台灣是美中對抗下重要的一環，但鄭麗文就只是習近平的「棋子」而已。目前中國的國內局勢不穩，習近平必須在外交上有所動作，以見到美國總統川普來提高自身在國內的地位，所以是習近平有求於川普，哪裡敢得罪川普？更不用說把鄭麗文找來威脅川普「你看，台灣的軍購沒過」。因此，國民黨想要讓鄭麗文與習近平的策略，應該是完全錯誤的。

