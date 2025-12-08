擋國防預算等「3門票」換鄭習會？國民黨駁：惡意揑造

台北市 / 綜合報導

就在國民黨兩位副主席前後赴中後，平面媒體也爆料，國民黨主席鄭麗文以及 中國國家主席 習近平的「鄭習會」，將在農曆年前後登場，卻 傳出北京開出 包括擋下軍事採購預算等3張門票， 作為鄭習會前提 。對此，國民黨則發出聲明直批「惡意揑造」。

國民黨副主席張榮恭(11.14)說：「我們在台灣每一個人，都是堂堂正的中國人。」中國人掛嘴邊更再次重申九二共識，國民黨副主席張榮恭11月中上海和平飯店，會見國台辦主任宋濤，另外一位副主席蕭旭岑也會在黨主席改選10天後，現身天津平面媒體爆料。

兩位副主席赴中交涉後雙方已達成共識，鎖定鄭習會農曆年前後登場，為求互信北京還提出，三張門票做為前提，第一擋下賴政府軍事採購預算，第二阻止限制中國人民，往來經商投資相關國安法制立法進程，第三要藍營排除一切對統一有害的體制改革行動。

國民黨主席鄭麗文說：「門票說，說我什麼時候，見習近平的時間，都已經排好了，編故事也變得，我的天啊。」對此國民黨中央也發出聲明駁斥，不齒惡意揑造的所謂「門票說」，兩位副主席出訪時間皆遠早於賴總統投書華郵，自曝增加400億美元軍購時間點，拒絕造謠煽動捍衛兩岸和平。

立委(國)謝衣鳯說：「在兩岸之間的對話也好，或者是情勢變化也好，都會影響到國內選舉的，結果。」立委(民)吳思瑤說：「媒體的報導，我想都不是空穴來風，因為印證鄭麗文自己的說法，驗證兩位副主席非常綿密的前進中國踩線。」

不過針對鄭習會時間點，是否就在農曆前後黨中央沒否認僅表示，沒有預設時間點該安排就安排。

