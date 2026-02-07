擋國防預算美議員失望！蔣萬安：嚴格把關

▲美議員對擋國防預算失望，國民黨籲美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（右）幫忙傳話。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院提出1.25兆國防特別預算，但遭藍白聯手無法排入程序審查。美國在台協會（AIT）處長谷立言近期不斷談及通過國防預算的重要性，美國跨黨派國會議員今（7）日也發出聯合聲明，對賴清德總統的特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望。國民黨則希望立言如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導。台北市長蔣萬安今日重申，台灣是民主社會，立院要實質審查，嚴格把關。

民主黨籍參議員珍妮·夏亨（Jeanne Shaheen）、共和黨籍參議員吉姆·里施（Jim Risch）發出聯合聲明，對特別國防預算仍在立法院受阻感到深感失望。對此，國民黨發今日發表聲明回應，並表示，國民黨已一再重申支持合理的軍購預算，請谷立言如實向美國國會議員轉達，不要遭到民進黨政府誤導。

廣告 廣告

蔣萬安今日下午前往2026台北年貨大街後華地走街，並受訪，針對軍購案，蔣萬安回應說，之前就表達過支持厚植國防實力，當然台灣也是民主社會，立院要實質審查、嚴格把關。

針對台美關稅有望本月中簽訂，蔣萬安表示，大家都期待中央清楚完整說明，除了降低對產業的衝擊，也要確保勞工朋友以及中小企業的權益。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

低溫特報！陽明山若下雪將啟動交通管制 交通局：車輛須加掛雪鏈

漢他病毒首例死亡！北市東區醫美診所爆鼠患 衛生局說重話了

對美3項軍售發價書有效期至3/15 黃國昌：台灣需要的就會支持