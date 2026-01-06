擋國防預算還誤導報告？ 陳培瑜反問羅明才「到底在為誰鋪路」

民進黨團書記長陳培瑜。 圖：蕭依岑／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅明才昨日在財政委員會質詢時，疑似誤將國防部提供的書面報告中「無」機密性，解讀為對國安「無」影響。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（6）日直言，相關單位早已清楚說明總預算與國防特別預算對國安的影響，羅明才的說法「要嘛是不用功，要嘛就是持續在說假話」。

陳培瑜表示，在立法院的年資上，羅明才確實是她的前輩，但她也質疑，這位「前輩」平時是否真正花時間閱讀預算書、研究法案、認真出席立法院會議，相關情況「他的選民或辦公室助理一定比我還要清楚」。她強調，自己身為後輩，沒有權利指導對方，但仍要建議羅明才「該認真就要認真，該努力就要努力」，不要辜負選民的期待。

針對國防與國安是否受到影響的問題，陳培瑜指出，相關部會早已說明非常清楚，不僅是年度總預算，還包括高達 1.25 兆元的國防特別條例預算都會受影響。她反問，「有沒有影響，他們都非常清楚」，並質疑在野黨一再阻擋預算的真正目的。

陳培瑜進一步質疑，在野黨屢次卡關國防與總預算，「到底是在為誰鋪路？是在為誰擋預算？」她直言，相關論述不斷要求台灣人民向中國國家主席習近平的獨裁政府低頭，羅明才應該親自出面說清楚，而不是僅憑片面解讀預算書，宣稱對國安「沒有影響」。

她也直言，羅明才之所以會做出這樣的發言，「不是不用功，就是持續在說假話，在幫習近平鋪路」。

此外，陳培瑜也公開譴責國民黨立委賴士葆在相關委員會質詢時，詢問國防部副部長徐斯儉是否應「譴責美國」。她質疑，要求台灣民主政府譴責美國，是否等同於公開選擇「與習近平站在一起」。

陳培瑜強調，國際社會對獨裁政權的態度已逐漸明確，相關案例也早已顯示民主國家的立場，而台灣好不容易獲得多個民主國家在國際場合的公開支持，在野黨不僅應在國內支持總預算與國防預算，對外也應與國際友人共同發聲，「不要再持續對外傳達錯誤的訊息」。

