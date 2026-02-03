擋國防預算！美參院軍委會主席嘆「在野黨令人失望」 國民黨：甚感遺憾

記者詹宜庭／台北報導

針對韋克爾（Roger Wicker，共和黨籍）點名台灣在野黨削減國防預算「令人失望」，國民黨表示「甚感遺憾」。（資料圖／記者詹宜庭攝影）

針對美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker，共和黨籍）今（3日）發文，點名台灣在野黨削減國防預算「令人失望」，國民黨文傳會回應，國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

共和黨籍的韋克爾（Roger Wicker）晚間透過社群媒體X推文指出，看到台灣反對黨在立法院中大幅削減總統賴清德提出的國防預算，讓他感到失望。原本的預算提案是為了急需的武器系統提供資金。鑑於中國威脅日益加劇，台灣立法院應該重新考慮。

對此，國民黨文傳會回應，國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。川普總統預計4月訪問中國，增進中美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。國民黨文傳會指出，20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720億，加年終800億新台幣，8年6400億，民進黨為什麼不同意？ 美國士兵平均月薪七萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。

國民黨文傳會質疑，「請問韋克爾參議員，當台灣美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？Senator Wicker會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？」

