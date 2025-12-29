擋國防預算？黃國昌：若中共2027攻台、2030才交貨是買心酸？

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷舉行「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會。楊亞璇攝



在野陣營4度封殺國防特別條例付委審查，民眾黨主席黃國昌今（12/29）上午反質疑總統賴清德稱中共2027年就做好了武統的準備，情況非常的危急，請問2030年才要交貨的飛機是要怎麼保障台灣安全？在買心酸的嗎？把台灣人當凱子、笨蛋嗎？台灣人已經付了7000億沒有拿到東西？民進黨政府現在的國防政策到底是要買武器，還是要付錢？

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷上午舉行「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會。媒體詢問軍購預算四度卡在程序委員會？美國是否有對民眾黨施壓？總統賴清德昨天專訪說國情報告一問一答違憲，軍購預算在野黨要如何才放行？

黃國昌指出，比較精準的事情，不是軍購預算被擋在程序委員會。軍購預算到目前為止還沒有提出來，在程序委員會沒有通過的，是《軍購特別條例》，那是一個法律案，不是一個預算案，那第二個部分，就有關於《特別條例》，台灣民眾黨的立場非常的清楚，請賴清德履行承諾。

黃國昌說，2024年總統大選的時候，他怎麼跟台灣人民承諾的，就怎麼做，為什麼要求總統到立法院來進行報告？因為這個特別條例，兩張A4紙要1兆2500億，立法院如果在這樣的情況之下放行，那個對不起台灣人民，要買什麼東西，不知道；什麼時候交貨，不知道。怎麼有這麼荒謬的事情？

黃國昌表示，民進黨現在的國防政策到底是要買到武器，還是付錢就好？這句話聽起來，乍聽之下覺得很奇怪，付了錢不就是要買到武器嗎？但現在台灣的狀況是，「我們付了7000億，東西沒拿到，可是民進黨政府似乎不緊張。」

黃國昌質疑，付了7000億，東西沒拿到，當初跟國會要錢，要台灣人民支持的時候是怎麼說的？這些東西都很緊急、都很重要、都很必要，要趕快買，不買沒有辦法防衛台灣的國家安全，買了啊，7000億付了啊，東西在哪裡？更誇張的事情是什麼？賴清德為了掩飾自己的獨裁行徑，恫嚇台灣人民。

黃國昌說，中共2027年要武統，或者是他自己修正成2027年就做好武統的準備，那請教一下賴清德，2027年就做好了武統的準備，情況非常的危急，請問2030年才要交貨的飛機是要怎麼保障台灣安全？「你在買心酸的嗎？把台灣人當凱子嗎？把台灣人當笨蛋嗎？現在同樣的招式又來了，1兆2500億，不同意，就是中共同路人。」

他重轟，民進黨夠了沒有？夠了沒有？這次付了1兆2500億，請問東西什麼時候要拿到？2050年嗎？所以我才問，請教一下民進黨政府、賴清德總統，你是真的要買到武器，還是付了錢就好？說清楚、講明白。要買什麼？東西什麼時候會拿到？到立法院來說清楚、講明白。

他重申，台灣人已經付了7000億，付了7000億沒有拿到東西，現在是付了錢台灣就安全，還是要拿到武器，才能夠強化台灣的國防？說清楚啊。

他批，一個既獨裁又無能的政府，可以無恥到，不斷的用相同的話術，藉由綠媒的大內宣在恐嚇台灣人民，台灣人民有志氣、有勇氣對抗中共的文攻武嚇，台灣人民也有志氣跟勇氣對抗綠共的專制獨裁。這就是民眾黨的立場。

至於有無施壓，黃國昌強調，從特別條例送到立法院，到今天為止，「我黃國昌負責任的報告，美國政府包括AIT，沒有任何一個人來找我講過一句話。」他講話向來是有憑有據，非常明確，不打迷糊仗，從賴總統將特別條例提到立法院至今美國沒有任何一位官員，AIT沒有任何一位官員，跟他接觸，他也沒有授權任何人去接到任何的指示。

