擋國防1.25兆特條例又匆忙赴中 民進黨：7藍委須向人民說清楚

民進黨發言人吳崢今（22）日召開記者會，要求國民黨向台灣社會清楚交代行程內容，並呼籲勿再阻擋國防與國安相關法案。 圖：民進黨提供

[Newtalk新聞] 針對上週五翁曉玲、葉元之、林思銘、鄭正鈐、呂玉玲、邱若華、涂權吉等7位國民黨立委，在事前未對外說明的情況下，啟程前往中國廈門，對外雖稱係參加「廈門台商投資企業協會」所舉辦之台商活動，但相關內容高度政治化，引發社會高度疑慮。民進黨發言人吳崢今（22）日召開記者會，要求國民黨向台灣社會清楚交代行程內容，並呼籲勿再阻擋國防與國安相關法案。

吳崢指出，相關報導顯示，中國廈門台商協會會長公開宣稱要「共繪兩岸融合新藍圖」，並強調「兩岸同胞血脈相連」、「維護國家統一與領土完整」，統戰意味相當濃厚，顯示該行程並非單純的台商經貿交流。

廣告 廣告

吳崢進一步指出，去年國民黨總召傅崐萁率團赴北京會見中國高層，已引發社會高度關注，如今類似行程不斷出現、頻率愈趨密集，是否已形成常態？此外，媒體報導也透露，7位國民黨立委此行赴廈門期間，中方疑似提出要求，包括：不得通過《強化國防特別條例》，並全面阻擋強化國安相關法案修正，相關說法是否屬實，國民黨有責任向全民說明。

吳崢強調，立委不僅接觸國防與國安相關資訊，更握有預算與法案審查的關鍵權力，若赴中與中國黨政人士接觸，理應接受更高標準的民主監督。民進黨一貫主張，凡行使公權力之官員赴中，依法皆應向國安單位及陸委會報備，立法委員亦不應例外。但立委赴中報備相關修法，自去年至今已遭國民黨阻擋超過700次，令人質疑國民黨為何一再拒絕制度化、透明化的監督機制。

最後，吳崢表示，基於社會對國民黨立委赴中行程的高度疑慮，民進黨提出兩項具體要求：第一，立法院程序委員會不應再杯葛《強化國防特別條例》付委審查；第二，行政院已通過之國安相關法案，應儘速付委，讓法案與預算能在委員會中充分討論。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南首例營改土地更新案 公辦都更擴充社宅413戶

北捷傷人案！鄭麗文嗆賴清德政治鬥爭 綠轟：消費治安事件非常可恥