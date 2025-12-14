擋土牆灌漿爆釀災 混凝土塊崩飛毀兩浴室 幸為撤離戶無人傷

修復擋土牆釀災，混凝土塊衝破民宅。（圖／新北市議員黃心華提供）

新北市新店錦秀社區近日發生施工意外，正在修復的擋土牆在灌漿過程中，混凝土漿體因側向壓力過大導致周圍混凝土塊推倒，造成鄰近民宅兩間浴室嚴重毀損。事故現場磚牆崩落、窗戶噴飛，混凝土牆掉入浴室內，洗手台碎裂。幸好受災住宅原本就是撤離戶，無人員傷亡。這是該社區繼十月底擋土牆因颱風崩塌後，再次發生的工程事故。

事故發生在新店錦秀路57巷，根據現場勘查，其中一間浴室被撞破一個大洞，整面牆毀損，磚牆全部崩落，一大塊混凝土牆掉到浴室裡面，窗戶噴飛，洗手台也嚴重毀損。另一間浴室雖然沒有整面牆被弄毀，但旁邊的磚牆同樣受到衝擊，磚頭噴飛到整個地板上，洗手台也出現碎裂，兩間浴室情況都相當慘烈。

附近民眾表示，當時聽到「砰」的一聲，居民立即跑出來查看，發現牆壁已經崩塌。新北市議員黃心華分析，事故可能是因為混凝土交置速度過快，或者在分層交置過程中沒有考慮周詳，導致混凝土漿體的側向壓力過大，進而推倒周圍的混凝土塊。

新北市政府養工處處長鄭立輝表示，後續將邀請專業技師工會進一步檢查，辦理建物的外牆修繕事宜，也將責成廠商在兼顧安全與效率的前提下，審慎進行後續搶災作業。相關單位承諾，施工廠商會負起全責修復受損住宅。

值得注意的是，這裡十月底才因颱風導致擋土牆整片崩落，施工單位正在進行修復工作。原本預計擋土牆拆除作業一個月就能結束，沒想到都已經拆完了，卻在灌漿時發生意外。雖然工程單位連周末都日夜趕工，希望盡早穩定山坡作業，讓住戶可以早點回家，但這次施工意外再次延遲了進度。相關單位已承諾會加強搶修工程的防護安全，避免類似狀況再次發生。

