擋對美軍購有功？傳中共點頭下週一辦北京論壇 國民黨團：胡說八道

記者詹宜庭／台北報導

國民黨近日鋪陳「鄭習會」，有媒體今（27日）報導揭露，若國民黨在立院本會期擋下攸關對美軍購的8年1.25兆國防特別預算，並承諾阻止台美關稅敲定後，進一步的供應鏈合作，北京願意安排下周一2月2日至2月4日在北京舉行論壇。對此，國民黨團書記長羅智強回應，黨中央已經講得很清楚了，有些媒體基本上每天編小說製造情節，這種胡說八道的報導，不值一駁。

有媒體指出，中共近日向藍營釋出善意，透過台辦系統告知，國民黨在立法院本會期可以阻擋8年1.25兆國防特別條例的審查，並承諾未來持續阻止軍購案推動，甚至阻止台美在關稅敲定後，進一步的供應鏈合作，北京願意在下週一至週三，在北京與國民黨舉行論壇。

國民黨團上午召開「中央清算徐榛蔚，六問卸責民進黨」記者會，針對媒體報導內容，羅智強受訪回應，黨中央已經講得很清楚了，有些媒體基本上每天編小說製造情節，這種胡說八道的報導，不值一駁。

