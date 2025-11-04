擋年輕人不在籍投票？綠營遭嗆：只剩這群「投票部隊」

綠營硬扯抹紅不在籍投票，被質疑阻擋年輕人參與民主。（示意圖／資料照／范揚光攝）

國民黨立院黨團長期推動不在籍投票立法，但綠色執政前後都以「海外尤其大陸可能有外力介入」為由反對，綠委吳思瑤、林楚茵更嗆「集體陷入斯德哥爾摩症候群」、「怕的是中共介選」。藥師林士峰直酸民進黨不抹紅就不會選，年輕人離民進黨而去，只能期望守住南台灣高齡投票部隊。

國民黨團表示，行政院既已提出公投不在籍投票法，民進黨立委也有自己的版本，而國民黨團版本更已排除海外與大陸地區，完全沒有外力介入疑慮，既然如此，民進黨到底在怕什麼？而明年將迎來2026年九合一選舉，作為一個負責任的政府，不該繼續沉迷於大內宣、大罷免與意識對抗，而應實踐憲法第17條保障的選舉權，推動公民平權與不在籍投票立法，讓台灣民主真正跟上國際標準。

林楚茵3日在臉書發文開嗆國民黨「集體陷入斯德哥爾摩症候群」，明明也是大陸介選「受害者」，但昨天被欺負、今天就忘記，現在竟然又開始喊話「不在籍投票」2026縣市長選舉是最適合推動時機，國民黨是直接「袒胸露臂」歡迎大陸介入台灣選舉？她直言，民進黨沒在怕不在籍投票，怕的是「中共介選」，她奉勸國民黨別「今天忘了昨天的痛」，更別在選出黨主席鄭麗文後，就急著幫大陸介選台灣開門。

民眾黨表示，每一位選民都是寶貴民意、每一張選票都至關重要，但對於許多在異地工作、生活的民眾來說，卻往往無法在投票日輕易地排休、返鄉投票，想投票也要花費大量時間與金錢交通往返。因此「國內移轉投票」是民眾黨長期倡議的改革，在台澎金馬地區，不必回到戶籍地就能投票，提升民眾的便利性，保障公民的投票權。直批執政黨行事作風依舊不變，阻礙國家進步、阻擋年輕人行使公民權，一言不合就抹黑抹紅。

藥師林士峰發文直呼，看到那麼多年輕人離民進黨而去，民進黨連推讓年輕人增加投票率的不在籍投票都要擋？還硬要說，一切都是阿共仔的陰謀。說到民進黨，治國不會，不抹紅就不會選，只能期望守住南台灣高齡，不用北漂討生活的投票部隊。網友表示「民進黨最大的成就，就是把支持者調教到完全是非不分，一路無腦支持就對了」、「以為大家都像民進黨養的狗，錢多事少離家近啊」、「畢竟知道這些人不再支持他們了」。

