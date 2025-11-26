擋羅唯仁去英特爾！法院證實台積電「聲請假處分」 已分案由法官接手

羅唯仁遭台積電聲請假處分。資料照。翻攝自ITRI YouTube



今年退休的前台積電資深副總羅唯仁，日前被爆出退休前影印20箱資料，然後帶槍投靠美國英特爾，台積電啟動調查後，11/25急向智慧財產及商業法院提告羅唯仁，據了解，羅唯仁在台積電任職期間，曾簽署競業禁止同意書及保密條款，台積電據此向智慧法院聲請假處分，希望透過司法禁止羅轉投英特爾，智慧法院證實已分案，預料承審法官將盡速裁定准駁。

智慧法院今天指出，聲請人台灣積體電路製造股份有限公司（台積電），在2025年11月25日對羅唯仁聲請定暫時狀態處分，本院受理後隨即進行電腦分案作業，經分案號為「114年度民暫字第19號」，本案由法官王碧瑩（信股）審理，承審法官收案後，將儘速閱卷並依相關規定審理。

羅唯仁自2004年7月任職台積電，今年7/27正式退休，而他任職期間簽署保密條款及離職的競業禁止條款，也就是不得洩密及不得到台積電的競爭對手陣營。

據了解，羅唯仁退休時，台積電方面曾提醒他相關事項，當時羅唯仁向台積電表示要轉任學術機構，未提及到英特爾。沒多久，隨後傳出他在10月底已到英特爾接任執行副總裁，台積電決定提起司法訴訟，台積電11/25提告，智慧法院已分案，預料法官將盡速作出准駁。

