即時中心／高睿鴻報導

國民黨及民眾黨近日挾國會人數優勢，持續強推高爭議性政治法案，引發全體國人擔憂；尤其去（2024）年「全國大罷免」藍白大勝，更讓在野黨野心勃勃，最近先後拋出助理費除罪化、反年金改革、數次修正財劃法…等爭議修法。縱使前述法條，挨批有違憲疑慮，藍白仍不管不顧；對此，先前已吞下「全民普發現金」一案的政院團隊，近期傳出將以不副署、不執行等方案反制。面對困境，民進黨立委沈伯洋也回應了。

先前藍白已挾國會多數、以及大罷免失敗所彰顯的民意優勢，強推全民普發現金法案，遭批評無視憲政、立法院擴權私自增編預算，侵奪行政權。眼見政院最終妥協，藍白似乎食髓知味，現又不顧主流民意反對，打算讓「軍公教年金改革」開倒車，讓年金重新面臨破產危機；另一方面，緊接在普發現金後，藍白又通過財劃法修正案、讓地方政府從中央多拿數千億統籌款，造成國庫幾乎空虛，甚至得背新債務。

廣告 廣告

對此，以行政院長卓榮泰為首的政院團隊，近期拋出「不副署、不執行」的考慮方案，做為反制藍白濫權立法的武器。不過，此舉也引發外界熱議，擔憂違反憲政慣例、以及朝野僵局將成為定局。綠委沈伯洋也發文感嘆道，「很多新同學，可能不知道台灣現在面臨什麼樣的狀況；用最簡單的話來說，現在的狀況就是立法院擴張權力，對台灣這個國家進行『斷手斷腳』」。

快新聞／擋藍白惡法「不副署不執行」可能嗎？沈伯洋認了：沒有鄉愿的空間

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）

沈伯洋接著表示，雖然聽起來可能很聳動嗎，但人民也應看看正在發生的事實：憲法法庭被迫停擺一年。、民意代表貪污準備就地合法、政府被迫違法舉債才能維持運作、國防預算動彈不得、政府新興計畫面臨裁撤、中國參政權準備無限放寬、一般人民參政權利被限縮、為一國兩制鋪路的法案都已提出、辛苦的年改被逆轉，基金準備破產。

「罄竹難書。只要你想反抗，他們就說你『獨裁』；只要你試圖告訴社會大眾真相，他們就說你『分裂社會』」，沈伯洋說。他批評，這無疑是做賊喊抓賊、利用民主反民主。沈伯洋也感嘆，公民運動的努力，讓這場災難延緩了半年，「但說真的，能補救的手段，幾乎都已經用完了」。

因此他無奈地說，如果再不進行憲法層級的辯論，接下來滅亡的不是哪個政黨，而是這個國家的體制。「守護國家，我們實在沒有鄉愿的空間」，沈伯洋說。

原文出處：快新聞／擋藍白惡法「不副署不執行」可能嗎？沈伯洋認了：沒有鄉愿的空間

更多民視新聞報導

美AI概念股重挫影響！台股早盤重摔逾4百點 台積電開1450元

沈伯洋嘆當前危機！1句批立院藍白讓台「斷手腳」

京華城案辯論登場！應曉薇赴北院下車鞠躬 女兒陪同畫面曝

