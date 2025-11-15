擋財劃法 綠委發起打電話給韓國瑜

立法院長韓國瑜。（本報資料照片）

立法院會14日三讀通過《財政收支劃分法》修正案，明定中央政府給予各地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數。國民黨立院黨團15日要求行政院馬上退回重編115年中央政府總預算；行政院則重申，中央、地方預算都已在審議中無法依此調整，期待政院版本財劃法送立院後朝野能理性討論，若未能獲得立院支持，政院將尋求憲法救濟。

政院人士指出，政院版財劃法已在最後細節調整階段，待財主單位下周再度邀集地方討論後，最快20日送行政院會通過。

行政院長卓榮泰14日批評，財劃法修正通過嚴重影響施政穩定性，無法依此調整。民進黨團書記長陳培瑜15日則喊話韓國瑜，不要急著把法案送出立法院，「拜託一人一通電話，打給韓國瑜！」

國民黨團書記長羅智強昨呼籲卓榮泰、賴清德總統，依法行政是政府的職責，更是憲政義務。現在行政院居然揚言，要以釋憲提案對抗。

羅智強指出，現今立院通過新修正的財劃法，除了合理回歸及調整中央地方財政收支比例，也是給行政院面對國內外巨變一個重新思考施政方向的機會，退回重編115年中央政府總預算，才是正本清源之道。否則一再提釋憲、搞焦土對抗，受害只是全台2300萬民眾。

民眾黨立委張啓楷痛批綠委，無視政院亂砍各縣市補助款，不為縣市發聲，不制止行政院的土匪行徑，反而為其護航，籲全體國人應對民進黨政府無法無天和土匪做法，嚴正予以譴責。他以嘉義市為例，明年統籌款增加66億元，但政院竟然砍嘉義市補助款69億元，明年中央應撥付給嘉義市的財源，比今年減少約3億元，要求政院還嘉義、台中及台北等都市一個公道，民進黨不要再霸凌地方。

行政院發言人李慧芝昨重申，中央政府總預算無法依此調整，原因有四：首先，中央、地方的總預算都在審議程序，實務上根本無法適用；其次，若依此補助總額，中央舉債將超過上限，違反《公共債務法》規定；第三，明年度要推許多照顧國人的新政策將無法執行；第四，中央政府將失去調節能力。行政院版本財劃法將在最近提出，期待屆時朝野能理性討論審議。