擋軍費換國共論壇鄭習會？ 鄭麗文：國安會別變造謠中心

媒體報導擋軍費換國共論壇鄭習會？鄭麗文批評國安會別變造謠中心。

媒體報導，國安官員質疑國民黨阻擋軍購預算，要為「鄭習會」鋪路，國民黨主席鄭麗文今天（10日）回擊，國安會不要變成「國家不安會議」，變成「造謠中心」，應該要積極尋求問題解方，兩岸交流並不困難，民進黨卻老是扯後腿。

鄭麗文強調，想要緩和兩岸兵凶戰危的局勢，民進黨只要下架台獨黨綱、回歸九二共識，兩岸就能展開對話與交流，而不是像現在百般阻撓，甚至透過造謠扯後腿，真的非常有失格調。

鄭麗文忍不住喊同樣的招數又來了，她覺得很遺憾大可不必，強調從未對大陸開過任何條件，只有綠營在唱衰兩岸交流。前總統馬英九8年執政證明，兩岸對話交流一點都不困難，她擔任黨主席後重申九二共識、反對台獨，感受到對岸期待在這兩項基礎上，緩和兩岸兵凶戰危，進行積極對話交流。