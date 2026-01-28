擋軍購換國共論壇成行？蕭旭岑斥笑話：國民黨跟中國交流要門票嗎？

國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源下周將率團前往中國北京出席國共智庫論壇。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑與國民黨智庫副董事長李鴻源今（28日）證實下周一將率團訪問中國北京，參加雙方智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。面對媒體引述國安人士說法，指控國民黨以在立法院擋下國防預算為條件，而促成這次論壇。總統賴清德也意有所指稱:「希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚。」蕭旭岑則回應，「台灣所有老百姓都有這個嘗試，中國國民黨要跟大陸交流需要門票嗎？」

就《自由時報》昨報導指，中共透過台辦系統告知國民黨，可以進行階段式的安排。並指若國民黨在立法院成功擋下攸關向美國軍購的國防特別條例草案付委審查，未來並持續阻止軍購案推案，且承諾將阻止台灣與美國在關稅敲定後進一步展開的供應鏈合作，北京願意安排在2月2日到2月4日同國民黨的代表團在北京舉行論壇。

蕭旭岑上午出面回應，這次是將由李鴻源與40名專家學者前往北京出席由雙方智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」交流活動， 由李鴻源親自邀集許多觀光、旅遊、防災、精密機械等各領域的專家學者。李鴻源補充，基本上都是專家學者，幾乎沒有政治人物，所以這是非常專業、務實的交流。

蕭旭岑也抨擊，他們已對《自由時報》提告，這個記者連續兩天的報導內容完全不一樣，民眾還相信嗎？這都是編故事，這次論壇，雙方磋商已經超過幾個月，他們都在縝密討論各項兩岸關心的議題，絕對沒有政治性的議題。

蕭旭岑表示，他還是再次譴責，所謂的國安人士躲在媒體背後，以中國權威管道為名，發表的編故事、認知作戰可能都跟國安人士有關，但這只是背後的影舞者，他們還是呼籲，請民進黨高抬貴手，讓老百姓關心的民生議題，藉由兩岸交流讓台灣得到更多協助和回櫃，這是他們的初衷，希望這只是第一次，未來著重在台灣民眾關心的各項議題。

對於賴清德也親自出面喊話。蕭旭岑回應，這就是所謂的「一條龍」，某國安人士透過特定媒體先編故事，說國民黨是為了擋軍購，這非常可笑，「台灣所有老百姓都有這個嘗試，中國國民黨要跟大陸交流需要門票嗎？」他們雙方有共同政治的基礎「堅持九二共識、反對台獨」。國民黨歷任主席，從連戰、洪秀柱、吳伯雄乃至馬英九到中國交流，哪一次用軍購作為門票？所以這種一條龍是很可惡的，所謂的國安人士躲在背後編故事，結果操作不當，前後兩天報導內容完全不一樣，這已經是笑話。

蕭旭岑更認為，《自由時報》會這樣編故事，表示他們很緊張，很怕國民黨成功協助兩岸交流、協助台灣產業與民眾爭取利益，才會發明這些荒腔走板的故事，國民黨已經正式提告，當然，綠營還是會繼續發動，所以他只能說，謠言止於智者。這是很基本的問題，軍購要嚴審，是替台灣民眾看緊荷包，跟兩岸交流是兩回事，事實會證明一切。

