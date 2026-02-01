擋軍購換與習近平和解？鄭麗文接受英媒專訪：台人應接受是中國人
[Newtalk新聞] 中共對台文攻武嚇不斷，持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台。國民黨新任主席鄭麗文卻堅持阻擋台灣國防預算的擴張，主張接受「兩岸同屬中國」，還要重啟與中共中斷9年的黨對黨對話，甚至規劃親赴北京會晤中國國家主席習近平。鄭麗文在外媒訪談中重申台灣人應接受「自己是中國人」，並期盼透過與習近平的和解換取和平、帶領國民黨重新奪回執政權。
英國經濟學人上月29日刊出專訪鄭麗文的報導寫道，這位56歲的台灣在野黨領袖天生就習慣冒險。1990年代，鄭麗文以學生運動人士身分踏入政壇，當時她主張台灣獨立並猛烈抨擊執政的國民黨，之後卻轉而加入國民黨。如今，身為國民黨新任主席，她正進行迄今最大的一場政治豪賭。在中國加大對台灣的軍事壓力之際，鄭麗文卻阻擋提升台灣國防預算的努力。她認為台灣人民應該接受自己是中國人，並希望透過與習近平和解，帶領國民黨重返執政。
鄭麗文上月27日在台北受訪時表明：「我任內最重要的任務，是推動兩岸和平。」並透露，在中斷9年後，國民黨2月初將恢復與中國共產黨的對話，首先從雙方智庫交流開始。希望在2026年上半年訪問中國與習近平會面。習近平在她去年10月當選國民黨主席後曾發賀電，表達期盼雙方朝統一方向合作。鄭麗文呼籲：「我們必須停止刻意『妖魔化』一切與中國相關的事物。」報導評論，這是充滿爭議的策略，甚至在國民黨內部也引發質疑。
報導提到，國民黨已連續3次總統大選敗給主張台灣是獨立國家的民進黨，民調顯示，多數台灣民眾不信任中國政府，對統一缺乏興趣，也更認同自己是台灣人而非中國人。鄭麗文的主張同樣讓美國感到不安。美國承諾協助台灣自我防衛，但也堅持台灣必須大幅提高自身的軍費。美方官員相信，習近平已下令解放軍在2027年前具備奪取台灣的能力。不過，鄭麗文宣稱，她能避免戰爭，還能在2028年的下1次總統大選前贏得選民支持。
報導指出，鄭麗文坦承自己對國族認同的看法與主流民意脫節，但將原因歸咎於民進黨推動的「去中國化」，認為國族認同不會是未來幾年的關鍵政治議題，她說：「更重要的是兩岸關係，我相信那才是真正決定人民如何投票的因素。」鄭麗文傳遞的訊息主要訴諸兩種恐懼。第1種恐懼是，如果民進黨在2028年再次勝選，中共高層恐對和平統一徹底失去希望，她警告：「一旦他們對台灣不再抱持期待，解決或處理台灣問題的方式，就只剩下我們都不願看到的手段。」
經濟學人續指，另1種恐懼是，美國對台灣的支持正在動搖。鄭麗文舉例指稱，美國總統川普（Donald Trump）要求台灣把國防支出提高到GDP的10%，還要將40%的半導體產業轉移至美國，而台灣生產全球大部分高階晶片。對許多台灣人而言，把這些訊息拼湊起來，會讓人覺得美國正在拋棄台灣。批評者則直指這種說法是在「製造恐慌」；民進黨則抨擊，鄭麗文呼應北京論述，並藉由杯葛軍費削弱台灣防衛實力，形同拿國安作為政治籌碼。
賴清德總統已承諾在2030年前將軍費提高至GDP的5%，今年也提出將增加400億美元（約1兆2559億新台幣）的國防特別預算，主要用於採購美國武器。不過，這兩項計畫都在國會遭到國民黨及其盟友民眾黨杯葛。鄭麗文在訪談中指責，這要歸咎於賴清德總統未能對軍購開支計劃提供更多細節，賴清德提出的數字「排擠所有其他需求」；然而鄭麗文拒絕交代台灣應該在國防花費多少，只強調永遠難以匹敵中國大陸的軍力。
根據經濟學人報導，鄭麗文主張透過「合理的」軍費支出加上與習近平談判來保障安全，不滿賴清德拒絕接受1992年兩岸達成的「九二共識」。由於民進黨認定這項共識在法律上無效且是1種陷阱，北京自2016年民進黨上台後便中止官方對話。鄭麗文聲稱，如今重新接受九二共識「將大幅降低兩岸軍事對抗的可能性」。要實現台灣安全，應該透過「合理的」軍事支出，加上與習近平談判，因此希望能在今年上半年拜會習近平。
鄭麗文告訴經濟學人，如果她與習近平會面，首要目標是取得明確公開承諾，雙方共同維持和平，並承認戰爭將帶來難以想像的災難性後果。面對「習近平可以相信嗎？」的質疑，鄭麗文回應，為避免傷害國際形象，中國必須「言而有信」，信譽極為重要。至於更長遠的未來，鄭麗文拒絕回答最終目標是否應該是和平統一，她自認國民黨主席4年任期內若能建立維持和平的框架就已經是「重大成就」。對於現狀是否會改變，她則表示：「希望是在兩岸人民都能接受的情況下發生。」
更多Newtalk新聞報導
國民黨29名新任中常委出爐！陳菁徽第一高票、鄧治平遭控國安破口也當選
網傳「張又俠致習近平公開信」瘋傳 矢板明夫直指漏洞百出：明顯偽造
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 81則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 25則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 30則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 40則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 21 小時前 ・ 25則留言
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 55則留言
小鐘驚爆「生死一瞬間」！搏命通告「椅墊下放電擊棒」痛飆髒話
中天綜合台《綜藝OK啦》3日晚間10點播出「老藝人集體憶當年，道德老命放一邊為搏收視無極限」主題，小鐘透露沒有動保法前，很常會跟動物一起錄影：「被狗咬、跟鱷魚接吻、把頭放在鱷魚嘴巴裡，什麼都有，以前如果有社群軟體的話，每個製作人都會被炎上到死。」其中讓他印象最深刻的就是跟狗比賽搶雞腿：「製作單位說『放心，狼狗有主人拉著』，但真的很可怕，那隻狗就在旁邊盯著，口水一直流，我沒有任何防護，因為他們要拍到快咬到你的畫面。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 53則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 17則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
台股封關抱股過年還是賣？ 專家建議「這樣做」
美股主要指數表現，道瓊指數下跌179.09點 ，收至48892.47點；納斯達克指數下跌223.305點，收在23461.816點；S&P 500指數下跌29.98點，收報6939.03點；費城半導體指數下跌321.917點，收至7998.473點；NYSE FANG＋指數下跌134.13點，收15335.49點。台股30日電子、金融和傳...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119則留言
超大膽！陽明海運「環明輪」船長運毒手法曝 疑早與國際毒梟勾結
全球排名前十，也是國內大型海運業者之一的陽明海運，旗下的「環明輪」29日深夜停泊高雄港時，被查出尤姓船長與國際毒梟合作，透過「環明輪」走私數十塊「雙獅地球牌」海洛因磚，總重達到15公斤，黑市價格高達數億元，由於這也是首次有大型貨輪走私海洛因，震撼整個海運圈與緝毒圈，目前尤姓船長以遭法院裁定羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 103則留言