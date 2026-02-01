擋軍購換與習近平和解？鄭麗文接受英媒專訪：台人應接受是中國人

國民黨主席鄭麗文 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 中共對台文攻武嚇不斷，持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台。國民黨新任主席鄭麗文卻堅持阻擋台灣國防預算的擴張，主張接受「兩岸同屬中國」，還要重啟與中共中斷9年的黨對黨對話，甚至規劃親赴北京會晤中國國家主席習近平。鄭麗文在外媒訪談中重申台灣人應接受「自己是中國人」，並期盼透過與習近平的和解換取和平、帶領國民黨重新奪回執政權。

英國經濟學人上月29日刊出專訪鄭麗文的報導寫道，這位56歲的台灣在野黨領袖天生就習慣冒險。1990年代，鄭麗文以學生運動人士身分踏入政壇，當時她主張台灣獨立並猛烈抨擊執政的國民黨，之後卻轉而加入國民黨。如今，身為國民黨新任主席，她正進行迄今最大的一場政治豪賭。在中國加大對台灣的軍事壓力之際，鄭麗文卻阻擋提升台灣國防預算的努力。她認為台灣人民應該接受自己是中國人，並希望透過與習近平和解，帶領國民黨重返執政。

鄭麗文上月27日在台北受訪時表明：「我任內最重要的任務，是推動兩岸和平。」並透露，在中斷9年後，國民黨2月初將恢復與中國共產黨的對話，首先從雙方智庫交流開始。希望在2026年上半年訪問中國與習近平會面。習近平在她去年10月當選國民黨主席後曾發賀電，表達期盼雙方朝統一方向合作。鄭麗文呼籲：「我們必須停止刻意『妖魔化』一切與中國相關的事物。」報導評論，這是充滿爭議的策略，甚至在國民黨內部也引發質疑。

報導提到，國民黨已連續3次總統大選敗給主張台灣是獨立國家的民進黨，民調顯示，多數台灣民眾不信任中國政府，對統一缺乏興趣，也更認同自己是台灣人而非中國人。鄭麗文的主張同樣讓美國感到不安。美國承諾協助台灣自我防衛，但也堅持台灣必須大幅提高自身的軍費。美方官員相信，習近平已下令解放軍在2027年前具備奪取台灣的能力。不過，鄭麗文宣稱，她能避免戰爭，還能在2028年的下1次總統大選前贏得選民支持。

報導指出，鄭麗文坦承自己對國族認同的看法與主流民意脫節，但將原因歸咎於民進黨推動的「去中國化」，認為國族認同不會是未來幾年的關鍵政治議題，她說：「更重要的是兩岸關係，我相信那才是真正決定人民如何投票的因素。」鄭麗文傳遞的訊息主要訴諸兩種恐懼。第1種恐懼是，如果民進黨在2028年再次勝選，中共高層恐對和平統一徹底失去希望，她警告：「一旦他們對台灣不再抱持期待，解決或處理台灣問題的方式，就只剩下我們都不願看到的手段。」

經濟學人續指，另1種恐懼是，美國對台灣的支持正在動搖。鄭麗文舉例指稱，美國總統川普（Donald Trump）要求台灣把國防支出提高到GDP的10%，還要將40%的半導體產業轉移至美國，而台灣生產全球大部分高階晶片。對許多台灣人而言，把這些訊息拼湊起來，會讓人覺得美國正在拋棄台灣。批評者則直指這種說法是在「製造恐慌」；民進黨則抨擊，鄭麗文呼應北京論述，並藉由杯葛軍費削弱台灣防衛實力，形同拿國安作為政治籌碼。

賴清德總統已承諾在2030年前將軍費提高至GDP的5%，今年也提出將增加400億美元（約1兆2559億新台幣）的國防特別預算，主要用於採購美國武器。不過，這兩項計畫都在國會遭到國民黨及其盟友民眾黨杯葛。鄭麗文在訪談中指責，這要歸咎於賴清德總統未能對軍購開支計劃提供更多細節，賴清德提出的數字「排擠所有其他需求」；然而鄭麗文拒絕交代台灣應該在國防花費多少，只強調永遠難以匹敵中國大陸的軍力。

根據經濟學人報導，鄭麗文主張透過「合理的」軍費支出加上與習近平談判來保障安全，不滿賴清德拒絕接受1992年兩岸達成的「九二共識」。由於民進黨認定這項共識在法律上無效且是1種陷阱，北京自2016年民進黨上台後便中止官方對話。鄭麗文聲稱，如今重新接受九二共識「將大幅降低兩岸軍事對抗的可能性」。要實現台灣安全，應該透過「合理的」軍事支出，加上與習近平談判，因此希望能在今年上半年拜會習近平。

鄭麗文告訴經濟學人，如果她與習近平會面，首要目標是取得明確公開承諾，雙方共同維持和平，並承認戰爭將帶來難以想像的災難性後果。面對「習近平可以相信嗎？」的質疑，鄭麗文回應，為避免傷害國際形象，中國必須「言而有信」，信譽極為重要。至於更長遠的未來，鄭麗文拒絕回答最終目標是否應該是和平統一，她自認國民黨主席4年任期內若能建立維持和平的框架就已經是「重大成就」。對於現狀是否會改變，她則表示：「希望是在兩岸人民都能接受的情況下發生。」

