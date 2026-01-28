擋軍購換論壇？蕭旭岑控國安人士編故事：國民黨和中共交流需要門票嗎？

記者詹宜庭／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源今（28日）舉辦記者會，宣布2月2日至4日赴中國北京舉行智庫論壇。蕭旭岑強調，論壇不牽涉政治性議題，這是雙方事前的共識。至於《自由時報》報導指國民黨以阻擋軍購換舉辦國共論壇，蕭旭岑則反擊，國民黨和中共交流需要門票嗎？雙方有共同政治基礎，堅持九二共識、反對台獨，過去洪秀柱、馬英九等歷任主席到對岸交流，哪一次是用軍購當門票？

國民黨與中國北京將於2月2日至4日舉行智庫論壇，國台辦主任宋濤也將出席與會。國民黨訪團以智庫人員為主，成員涵蓋馬政府時期官員、產業界與學界人士，共約40人。此行將由國民黨副主席蕭旭岑率隊，智庫方面則由國民黨政策會副執行長、國家政策研究基金會副董事長李鴻源代表。

廣告 廣告

蕭旭岑表示，國安人士透過特定媒體編故事，說為了擋軍購辦論壇，這非常可笑，請問國民黨和中共交流需要門票嗎？雙方有共同政治基礎，就是堅持九二共識、反對台獨。過去連戰、洪秀柱、馬英九等歷任主席到對岸交流，哪一次是用軍購當門票？這是國安人士用假故事來認知作戰，呼籲總統賴清德約束底下的「爪牙」，不要破壞兩岸交流。

更多三立新聞網報導

藍2/2訪北京！鍾佳濱問「見不見宋濤」：見了不談政治你是去Hello？

國共智庫交流！國立大學系主任申請赴中被駁 蕭旭岑：請賴清德高抬貴手

受鄭麗文指示！蕭旭岑、李鴻源赴中出席智庫論壇 聚焦3大主題曝光

快訊／確定了！國台辦證實：國共智庫論壇2/3在北京舉辦

