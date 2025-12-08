擋軍購換鄭麗文北京門票？媒體人轟國民黨：路線越來越紅、膝蓋越來越軟

記者李鴻典／台北報導

媒體報導，國共兩黨已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，且北京提出高度敏感「3張門票」作為前提。國民黨回應，報導純屬捏造，號稱「內幕」、意在操弄政治，不齒惡意捏造的所謂「門票說」。資深媒體人詹凌瑀則說，鄭習會？根本是鄭麗文去北京領旨。

詹凌瑀說，鄭習會？根本是鄭麗文去北京領旨。（圖／翻攝畫面）

《自由時報》報導，在國民黨2位副主席接連低調赴中交涉後，雙方已達成共識，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平「鄭習會」鎖定明年農曆過年前後登場；但為求互信，北京提出包括擋下軍事採購預算、阻止國安法制立法進程，以及國民黨對於有害兩岸統一目標的體制應提出改革與行動「3張門票」作為前提。

國民黨回應，報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮。但話題在台北政壇延燒。

詹凌瑀今天表示，鄭麗文才接國民黨主席多久？屁股都還沒坐熱，就傳出農曆年前後要上演「鄭習會」。這哪裡是正常交流，根本就是趕著去晉見天朝皇帝吧！嘴上說媒體造謠、說沒有拿擋國防預算當門票，但身體倒是很誠實，急得跟什麼一樣。「我就問，國民黨現在到底憑什麼？已經在野十年了！」

詹凌瑀提到，這十年來，台灣人民一次又一次用選票告訴你們：我們拒絕親中路線、拒絕被統一！結果國民黨不但不知檢討，反而變本加厲，路線越來越紅、膝蓋越來越軟。

一個被台灣主流民意唾棄、十年無法重返執政的政黨，到底有什麼資格代表台灣人民去跟習近平談？憑什麼拿台灣的國家安全去換你們個人的政治紅利？詹凌瑀批評，別再騙了，你們眼裡根本沒有台灣，只有北京的臉色。

