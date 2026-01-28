擋軍購換「進京門票」？國共論壇三大主軸曝
[NOWnews今日新聞] 中共國台辦於今（28）日上午10點舉行例行記者會，由發言人張晗對外證實，「國共智庫論壇」將於2月3日在北京登場；幾乎在同一時間，國民黨方面也同步對外發布消息，國民黨副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源召開記者會，宣布2月2日至4日以智庫名義赴北京進行兩岸前瞻論壇，顯示雙方早已就論壇時程與形式完成溝通。
據了解，論壇將以三大主軸為核心，包括「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」及「環境永續發展」。其中，因兩岸觀光長期停滯，「旅遊解封」與航點恢復被視為最具政治與經濟指標性的議題。
是否見習？「鄭習會」未鬆口 國台辦僅重申政治前提
外界高度關注，論壇期間是否可能促成國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的會面。對此，張晗並未正面回應，只再次強調，中方願意在「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上，與國民黨加強交流互動。此番說法被外界解讀為「門未關、但條件沒變」，是否有更高層級互動，仍留有高度政治想像空間。
蕭旭岑率40名學者赴京 藍營提前一天出團暖身
在論壇正式登場前，中國國民黨副主席蕭旭岑宣布，受主席鄭麗文指示與委託，將於2月2日至4日率團前往北京，出席由雙方智庫共同舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。隨行成員包括國政基金會副董事長李鴻源，以及約40名來自不同領域的專家學者，涵蓋公共政策、產業發展與科技研究等面向。
蕭旭岑指出，鄭麗文高度重視此次交流，希望討論的並非空泛政治口號，而是兩岸民眾「切身有感」的前瞻議題，包括氣候變遷、防災減災、能源轉型、AI未來應用，以及台灣產業面臨的結構性困境。他直言，觀光與產業交流是台灣當前最迫切需要突破的瓶頸，論壇正是「把話攤開來談」的重要起點。
蕭旭岑：民進黨10年斷交流 產業界急找國民黨
談及政治背景，蕭旭岑將矛頭指向民進黨政府，批評其執政十年來，兩岸官方交流幾近全面停擺，導致許多產業陷入困境。他表示，近期不斷有產業團體、專家學者私下拜訪國民黨，希望協助尋找出路，恢復交流、重啟合作，讓產業與經濟「喘口氣」。
蕭旭岑進一步指出，國民黨執政期間，在九二共識的政治基礎下，兩岸曾簽署包括ECFA在內的23項協議，至今民進黨政府仍持續適用，顯示兩岸大交流、大合作確實有其實質效益。他強調，這些制度紅利證明和平發展、互利共榮，並非口號，而是能實際改善民生。
蕭旭岑強調，國民黨的立場始終是站在台灣老百姓這一邊。他引用多份去年下半年的民調指出，超過八成民眾希望兩岸能維持溝通管道。他形容，此次論壇只是起點，目標在於逐步恢復交流動能，為兩岸穩定與區域和平鋪路。
藍白聯手10度封殺軍購預算 綠營反酸「換進京門票」
然而，就在國共論壇消息曝光之際，國民黨與民眾黨日前才在立法院程序委員會中，連續10次封殺攸關台灣自主防衛的關鍵國防特別預算條例，引發高度政治爭議。時間點的高度重疊，讓外界質疑是否存在「政治交換」空間。
民進黨發言人韓瑩直指，媒體上午才揭露中共有意以「阻擋軍購、關稅議題」作為交換條件，換取國民黨赴北京交流的「進京門票」，結果中午藍白立刻在程序委員會實際行動封殺防衛預算。她質疑，這樣的行徑無異於配合中共政治操作，讓外界疑慮「直接被坐實」。
韓瑩指出，國防特別預算若持續遭阻，不僅將迫使對美軍購程序重新來過，導致武器交付延宕，更可能讓台灣防衛出現破口。她也警告，若台美關稅協議因此受阻，台灣恐重演南韓前例，關稅稅率從15%暴增至25%，直接衝擊出口產業。
韓瑩強調，軍購、關稅與總預算不該淪為政黨博弈的工具。她指出，1.25兆元國防特別條例是台灣防衛的「定海神針」，執政團隊已展現最大彈性與誠意。她呼籲在野黨回歸理性審查，勿以錯假訊息干擾國際視聽，更不要拿台灣的安全與未來，換取短暫的政治紅利。
