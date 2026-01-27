擋軍購有功換得「國共論壇」？ 國民黨：提告《自由時報》捍衛清白

國防部長主計局局長謝其賢說明特別軍購預算編列適法性。郭宏章攝



記者周志豪／台北報導

原定今日展開的國民黨主席鄭麗文版「國共論壇」，預計延至2月初登場，但《自由時報》今再稱，此行是因立院國民黨團擋對美軍購特別條例草案付委促成。國民黨上午表示，將依法提告捍衛清白，要求停止散布不實訊息。

國民黨重申，任何形式的兩岸交流、智庫對話或政黨互動，從未涉及任何條件交換，更不可能以軍購、國防政策或國會決策作為前提；《自由時報》刻意將依法監督軍購預算扭曲為政治交易，違反基本常識，也嚴重誤導社會大眾。

國民黨更質疑，《自由時報》昨稱國民黨「擋軍購不夠努力」，因而無法辦國共論壇，今日卻稱「擋軍購有功」，下週即可辦論壇，兩天報導自相矛盾，顯示相關內容是隨意編造、刻意拼貼，企圖將軍購與兩岸交流掛鉤以政治抹黑。

國民黨批評，媒體在報導前負有合理查證義務，不得恣意捏造或散布不實訊息，否則即應承擔相應法律責任，但《自由時報》卻一再重複散布不實指控，以錯假資訊誤導輿論，已嚴重損害國民黨名譽，並對公共議題造成重大誤導。

國民黨表示，國防特別條例及軍購預算審查，係立院依法行使監督職權，與任何形式兩岸交流、論壇安排或政黨互動毫無關聯；國防議題不應淪為政黨攻防的工具，兩岸關係更不該被扭曲成媒體編造故事的素材。

國民黨重申，支持提升防衛能力，但對缺乏完整說明、規模失衡、結構不清的高額預算嚴格審查，也是對人民納稅錢負責，是民主制度下國會應盡的基本責任；民主社會需要理性與事實，而非抹紅、造謠與製造恐慌的政治操作。

國民黨指出，《自由時報》該篇報導影射國民黨配合中共、危害台灣安全，完全悖離事實，係惡意拼湊、刻意操作的錯假訊息，國民黨已決定提起法律行動，捍衛清白，以正視聽。

