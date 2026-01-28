擋軍購為鄭習會？ 吳思瑤批籌措頭期款 賴士葆：沒關聯

台北市 / 綜合報導

立法院即將在31日休會，然而政院版本的軍購特別條例草案，昨(27)日十度闖關失敗。民進黨立委砲轟此舉是在「集點」籌措鄭習會頭期款，但國民黨立委也否認；而除了政院版、民眾黨版本之外，國民黨也打算自提軍購版本，對此，政院秘書長張惇涵表示，術業有專攻，如果關心國軍，就應該加快速度連同政院版本一起審查。

記者VS.國台辦發言人張晗說：「((傳出)只要國民黨在立法院阻擋軍購條例的審查)，(大陸和國民黨就能夠同時宣布要舉行智庫交流)，(請問國台辦有沒有任何的評論)。」記者的話問的清楚但國台辦發言人張晗，卻沒有正面回應又把炮火轉向民進黨。

國台辦發言人張晗說：「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷造謠汙衊。」武器碰碰碰，政院版1.25兆軍購案，27日程序委員會上藍白再以多數決第十次闖關失敗，也讓總統賴清德28日再喊話，自由不是免費的勿讓政黨利益凌駕於國家發展。

立委(民)吳思瑤說：「國民黨現在急切地是在擋，軍購的集點卡正在集點ING，他們正在換取籌措能夠進行國共論壇，或者是後續鄭習會的這些頭期款。」立委(國)賴士葆說：「軍購沒有擋，我再強調一遍，沒有擋，就是賴總統請你來立法院說清楚，就這樣子，(國共論壇和鄭習會)怎麼會跟軍購有關係呢。」

國民黨否認指控也強調會自行提案，攤開各版本軍購條例草案，政院版列出採購精準火砲遠程精準打擊飛彈，無人載具及其反制系統等共七項，民眾黨則是確切列出M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統等共五項，據了解國民黨已經研擬數個版本，採購項目則是列出遠程彈道飛彈，無人機載具新式戰機等籌獲武器大範圍，至於在金額方面民眾黨預算編列4000億元，國民黨則編列4000到9000億不等。

然而立法院第四會期即將在31號結束，年後2月24日才開議3月11日舉行各委員會召委選舉，軍購預算進入院會審查真的要過關恐怕要等到六月甚至更晚，關鍵就在於藍白是否想加快速度。

行政院秘書長張惇涵說：「術業有專攻，我們希望在野黨，如果真的支持國軍，那最快速的方法，就是連同行政院版的軍購特別條例一起併案審查。」即便會期倒數計時朝野各自堅守底線，僵局持續懸而未解。

