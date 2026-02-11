擋軍購理由太瞎！賴總統親曬證據嗆爆：民進黨比國民黨更照顧國軍
即時中心／高睿鴻報導
中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。為宣稱其阻擋行徑有正當性，在野陣營辯稱，此舉與政府未按在野黨立委提案、替志願役官兵一律每月加薪3萬有關，並批判政府不照顧軍人，才導致國防預算被延宕；對此，總統賴清德今（11）早嚴正聲明，這是完全錯誤的連結、且民進黨政府比國民黨政府「更照顧國軍」。
面對賴總統及行政團隊，近期推出的1.25兆軍購預算提案，在野黨不僅10度封殺、更甚至拒絕交付委員會審查。賴清德表示，有輿論指此筆預算之所以延宕，與政府沒編列在野黨委員先前提案，替志願役官兵一律每月加薪3萬有關、並批判政府不照顧軍人，「我要嚴正聲明，這是完全錯誤的連結」。
「其實，民進黨政府比國民黨政府更照顧國軍」，賴總統說，過去10年，執政團隊除了4度為軍公教加薪、累積調幅達到14%以外，還為國軍推動裝備換新、老舊眷舍改建。同時，更完成23項加給調升，以照顧國軍權益；光是去（2025）年，便調薪5項加給、每年增加支出138億。
賴清德進一步說明，國軍是龐大的組織，不同地區、不同單位、不同任務的弟兄姐妹，可支領的項目，本來就有不同的加給設計。也正因如此，總統認為，在野黨委員推動的齊頭式加薪，除了有違憲之虞，也缺乏專業考量、有礙軍中倫理，不利軍中領導。
因此賴清德說，行政院已提出釋憲，若合憲，就會以追加預算回補。總統強調，身為民主法治的國家，我們一定要「合法、合憲」地來提升軍人福利待遇；唯有制度正確，保障才能夠穩定，國軍全體同仁也才能夠安心。
總統賴清德。（圖／民視新聞）
賴清德也呼籲，政黨之間可以競爭、政策也能充分溝通，提供國人選擇；但攸關國安、主權與基本生存的國防議題，更應該攜手團結、一致對外。另一方面，總統亦提到，軍方與執政團隊從未要求國會，無條件通過任何國防預算；而是希望在安全、機密的環境下，向朝野立委詳細說明預算規劃與運用，讓立委可進行審查。
「我們願意清楚說明，如何運用預算守護主權，並提升軍人的工作環境及待遇」，賴清德重申說。
總統接著表示，他還記得21年前，自己擔任立委時，美國決定出售8艘潛艦等軍購，強化台灣的防衛力量、穩定台海現狀；但行政院提出的軍購特別預算案，在立法院程序委員會被阻擋69次，最終導致流產。賴清德感嘆說：「如果，當年能通過這項軍購案，屬於我們的8艘潛艦早已成軍；也相信台灣能對區域的和平穩定，提早貢獻更多力量」。
賴總統另也指出，如今外在威脅不斷提升、建軍工作更加迫切，我們再次看到阻擋提升國防的場景，「台灣絕對不能再重蹈覆轍」。賴清德說，去年11月26日，他同樣在總統府，與國防部長顧立雄向全體國人報告此預算案。而今天，他要再次強調，許多國際友人一再告訴台灣「強化國防不能再等待、不能被拖延」。
總統賴清德。（圖／民視新聞）
綜上述，賴清德說：「我要再次誠摯呼籲立法院朝野政黨，年後開議就即刻實質審議、盡速通過『國防特別預算條例』，我們一起強化國防、守護國家，讓台灣繼續繁榮發展」。總統另也強調， 和平無價、戰爭沒有贏家，台灣提升國防，不是為了侵略任何國家，而只是要守護我們習以為常的生活。
賴清德認為，我們對和平可以有理想，但不該有幻想；一紙協議無法換取和平，唯有實力才能確保真和平；備戰才能避戰、能戰才能止戰。「國軍同仁，是守護主權、維繫和平穩定最重要的支柱之一；除了站在第一線保家衛國，在天災地變時，他們更成為國人最安心的依靠」，他直言說。
總統賴清德。（圖／民視新聞）
故賴清德呼籲「支持國軍」，讓他們沒有後顧之憂、專注戰訓本務，這應該是朝野政黨的共同責任，更是全體國人的基本共識。總統也表示，自從他上任以來，先後前往濱海的國軍據點、電戰部隊基地、駐守機場的防空部隊，以及位於海拔3千公尺的雷達站，到各地關心堅守崗位的國軍弟兄姊妹。
賴清德說：「他們不分性別、不分年齡，都是我們的孩子、家人與朋友。正因為他們24小時守護國家、國人才能夠安心過年、產業才能穩定發展」。因此他表示，現在，讓我們一起成為國軍最大後盾、提升他們的工作環境、並提供最精良的武器裝備，負起責任、守護區域和平、確保台灣繁榮穩定。
