擋軍購、關稅讓國民黨出現路線分歧 李正皓曝青壯派藍委很焦慮

國民黨在立法院是否要繼續阻擋軍購、關稅，近日傳出藍營內部出現路線分歧的狀況。（鏡報林煒凱攝）

國民黨與民眾黨先前不斷阻擋軍購案，導致國防軍購持續卡關，現在又面臨是否持續卡關稅等情況，讓國民黨內部出現路線分歧。時事評論員李正皓今（10）日po文，提到部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委都很焦慮。

李正皓今於臉書po文，提到部分本土藍、政治尚有前途的青壯派藍委很焦慮，因軍購是保護中華民國、關稅是經濟議題，要同時擋下軍購跟關稅壓力極大，最糟的狀況是因擋軍購被川普課懲罰性關稅導致股市崩盤，進而造成支持者大反彈，「這是這些藍委不能承受之重。」

李正皓還透露，某些長期大力支持國民黨的知識藍企業家極度憂慮，因過去親美、友日、和中是國民黨對外政策的三隻腳，現在的國民黨的路線僅剩和中。這狀況對重量級企業家來說，站在國家利益上，反美、反日對中華民國絕對不是好事；站在個人情感，國民黨路線三隻腳斷兩隻，怎麼可能不垮台。「因此，該企業家開始遊說藍營友人，希望將國民黨的路線導向正途。」

李正皓分析強調，國民黨中真正有強力意志、願意不惜一切代價擋下軍購跟關稅的首惡，是鄭麗文的國民黨中央，以及傅崐萁跟幾位不分區或是深藍選區的立院夥伴。「藍營內部開始出現路線分歧，最後誰會占上風？國民黨會懸崖勒馬還是整個黨被親中派拖到萬丈深淵，可以持續觀察。」

