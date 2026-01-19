擋道塞車爆衝突！駕駛疑不滿被拍 猛踩油門欲衝撞

桃園大溪發生衝突場面，兩台轎車疑似因為擋道發生爭執。（圖／Threads@boalovemilk授權提供）





桃園大溪發生衝突場面，兩台轎車疑似因為擋道發生爭執，民眾下車提醒，對方不滿被錄影，突然猛踩油門朝女子衝過去，網友直呼實在太危險。

兩台轎車停在路中間，發生爭執，誰也不讓誰，尤其發現有人在錄影。險遭撞女子：「衝什麼衝，我跟你講，我全程錄影。」

對方油門一催就往女子衝去，相當驚險。事發就在大溪和平禪寺，差點遭撞的民眾將影片po網表示，當時發現這輛轎車擋在路中間，一度造成塞車。下車好心提醒卻差點遭撞，影片曝光引發討論，有人認為路明明很大條，兩台車只要靠外側閃一下就能通過了，何必大傷和氣。

