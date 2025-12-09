擋風玻璃及車窗明暗悠關行車視野 隔熱紙透光率新規定請民眾留意





汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，對於駕駛行車視野辨識及操作能力有關連，針對「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，交通部公路局已於114年6月30日舉行記者會公布，亦於行政院公報中心公告使用指引，後續針對新車納管期程預計規劃於115年1月底前實施為目標，惟目前持續完成相關準備事項，最後實施期程仍以交通部完成修正發布道路交通安全規則施行時間為準。

桃園監理站表示，玻璃黏貼隔熱紙以車輛「B柱」為主要分水嶺，考量B柱前為「道路安全」、B柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，並考慮我國屬副熱帶氣候及民眾選購彈性等因素，本次指引建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙；計程車後側窗及後（擋）窗黏貼均為40%以上的隔熱紙，以確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，以維護駕駛人及行人的安全。

廣告 廣告

為協助民眾確認隔熱紙產品符合建議值，公路局已請隔熱紙業者依據國家標準CNS 12381或國際標準化組織ISO 9050檢測隔熱紙可見光透過率標準，送專業檢測機構檢測其產品可見光透過率，並經過公路局及財團法人車輛安全審驗中心(VSCC)，審查符合建議值之產品公布於「監理服務網」，符合測試認證之產品，陸續增加中。

桃園監理站表示指引公布後將持續宣導民眾選用黏貼符合規定的隔熱紙，民眾若有黏貼隔熱紙需求，或是車輛銷售商、隔熱紙安裝商幫車主貼隔熱紙，可至「監理服務網」-「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙」專區(https://reurl.cc/eMqvNK)，選用合適的產品。





更多新聞推薦

● 廚餘禁令亂象爆發 黃國昌示警：恐壓縮營養午餐品質、引發民生漲價