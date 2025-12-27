擋風玻璃碎裂！北市男發酒瘋踹爆愛車 女友在旁崩潰喊：等一下

記者楊忠翰／台北報導

男子酒後對自己轎車拳打腳踢，連自己都受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

台北市內湖區1名男子，27日凌晨0時許酒後前往五分街停車場，疑因女友阻止他開車返家，男子頓時情緒失控，先是跳上自己轎車的車頂，並用腳踹破擋風玻璃，他跳下車後仍未停歇，一掌拍落轎車左後照鏡，再對著駕駛座車門踹踢，女友則在一旁高聲勸阻，也驚動熟睡中的住戶，警方獲報後趕抵現場，協助男子送醫救治。

網友在《Threads》上傳一段影片，只見男子跳上白色轎車，並狠踹擋風玻璃，女友在一旁高喊：「你下來！」，男子接著用力打落後照鏡，同時猛踢駕駛座車門，她為了阻擋男子繼續破壞轎車，隨即表示：「我要去醫院，你要去嗎？」，男子則回：「我載妳去！」，然後他就嘗試打開車門，女友緊張高喊：「等一下！等一下！我要叫救護車！」，男子則是繼續破壞自己轎車，直到警方抵達現場才停止。

內湖分局表示，今天凌晨0時許，勤務中心接獲報案，指出五分街一處停車場內發生毀損案件，警員趕抵現場後發現，當事人酒後情緒失控，自己動手毀損轎車，造成前擋風玻璃及左側後視鏡損壞，自己右手掌受傷流血，女友亦在現場安撫當事人情緒，東湖所警員協助通報救護車到場，並由女友陪同當事人送醫救治。

