操作沖繩獨立「中國真的很可笑」矢板明夫：不怕選項多只怕被禁止

中國各大媒體在網路上密集操作沖繩地區的民族自決，進一步影響日本的主權與美國的戰略部署。圖為抗議美軍基地的沖繩民眾。 圖：取自「X」@OliviaTasevski

[Newtalk新聞] 中國媒體及社群平台近期流傳大量盜用日本各種複合式設施及偶像的影片，質疑沖繩是否為日本領土；甚至還出現許多盜用日本女性照片的「琉球女孩」否認自己是日本人，宣稱琉球屬於中國、希望回歸當中國人的造謠影片。對此，資深媒體人矢板明夫表示，北京操作「沖繩地位未定」試圖在日本國內製造疑慮與恐慌，但這套劇本從一開始就算錯了對象。沖繩獨立的主張在日本社會一直是公開、合法、而且長期存在的。恰恰說明了一件事：「民主社會不怕選項多，只怕選項被禁止。」

廣告 廣告

矢板明夫在臉書發文寫道：「近來，中國各大媒體在網路上密集操作『沖繩地位未定論』，其節奏之整齊、用語之雷同，幾乎到了『不演了』的程度。根據美國媒體監測公司Meltwater的分析，11月間，中港媒體大量使用『琉球』、『獨立』等關鍵詞，相關文章數量較去年同期暴增約20倍，從三十餘篇飆升至六百篇以上，而且幾乎都集中在日本首相高市早苗就『台灣有事』在國會進行答辯之後。這明顯不是新聞趨勢，而是宣傳戰。」

矢板明夫提到，這些文章有一個共同特徵，就是反覆強調沖繩曾是獨立王國，甚至聲稱1972年沖繩「返還」時主權並未真正回到日本，質疑日本對沖繩統治的正當性。連環球時報這樣的人民日報系媒體都罕見地公開以社論形式碰觸日本領土歸屬問題，其政治意圖不難理解，既然日本有人談「台灣地位未定」，北京就反過來操作「沖繩地位未定」，試圖在日本國內製造疑慮與恐慌。然而，這套劇本從一開始就算錯了對象。沖繩獨立的主張在日本社會一直是公開、合法、而且長期存在的。

矢板明夫指出，只要不鼓吹暴力、不主張顛覆現行憲政體制，無論是寫書、參選、公開演講，警察都不會上門。他就認識不少主張沖繩獨立的朋友，他們照常生活、照常投票、照常批評中央政府。這正是民主社會的日常。也正因為「可以自由主張」，所以沖繩的獨立運動始終停留在少數。2022年沖繩時報民調顯示，真正支持獨立者僅約3%，遠低於希望維持現狀或擴大自治權的多數民意。近年支持獨立的比例甚至有下降的趨勢。這恰恰說明了「民主社會不怕選項多，只怕選項被禁止。」

矢板明夫續指：「因此，當日本政治人物與一般民眾看到中國媒體忽然『熱切關心』沖繩前途時，多數人的直覺反應只有一句話：『中國真的很可笑』。一個連自己國內都不准討論分離、不准公投、不准自由結社的政權，卻突然高調談別國領土的『歷史未定論』，這種雙標，一點說服力都沒有。這個邏輯放在台灣也是一樣。台灣本來就應該可以自由主張台灣獨立，也可以主張不獨立，或者主張維持現狀。如果需要做出選擇，唯一正當的裁決者，只有一個，那就是台灣的住民投票。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中國硬砍赴日人數到「60%」! 矢板明夫：拍腦門治國讓人哭笑不得

中共批日「軍國主義復活」 矢板明夫打臉：中國國防預算是日本5倍