操偶師林昶甫讓玩偶活起來 盼年輕人加入行列

（中央社記者洪素津台北5日電）擔任操偶師25年的林昶甫表示，要永遠相信手中的玩偶是真的，玩偶才會真的活過來；他也感嘆影視操偶師需要多年的磨練，但現在已經出現斷層，期盼更多年輕人加入行列。

林昶甫和藝人「香蕉哥哥」以節目「阿猴出任務」，入圍今年金鐘獎「兒童少年節目主持人獎」，林昶甫表示，因節目被看見，連帶操偶這項技能也被大家看見，他感到開心。

他接受中央社記者專訪時表示，影視操偶師的上手過程不容易，因為「影視需求的拍攝會有許多條件及限制，比起一般操偶的訓練項目會更多，訓練時間相對也會更長」。

林昶甫一開始是影視工作人員，當時公司剛好洽談一個兒童節目，節目的操偶師數量比較不足，「我那時候都要去現場幫忙，我一直問操偶師要怎麼去演出，我發現這真的是一門學問，是一個專業領域」。後來他就栽入操偶的世界，也在這個領域抱得美人歸，因為老婆也是一名操偶師。

林昶甫坦言，一開始不簡單，「我的演出就是一個沒有靈魂的娃娃，他們演出就是一個活生生的角色，我就不服輸，我真的很認真學習跟請教」。

提及操偶核心的概念，林昶甫說，就是要相信手中的玩偶是真的，「你千萬不要覺得你在演它，你要覺得它是一個活生生的角色，那它才會活過來」，秉持這個信念，他把自己當作是玩偶背後最重要的家人。

林昶甫解釋，操偶師大致分為大、小偶操偶師，大的是造型人偶裝，小的手操偶，這又分劇場操偶師及外場活動操偶師，「我是專門從事影視拍攝的操偶師，像是節目或廣告如果有操偶需求，我們就會去協助操作拍攝」。

他說，影視拍攝的操偶師，在拍攝時，需要顧及時間、鏡位、場景條件限制，操偶訓練項目會更多，訓練時間相對也更長，必須投入大量時間練習及觀摩，如果沒有非常喜愛操偶，會很難支撐下去。

林昶甫感嘆，現在從事專業影視操偶師有明顯的斷層，「想要成為影視操偶師，通常就得經過劇場及外場活動操偶的磨練，在操偶技巧達到一定的水平後，再來觀摩學習影視操偶」。（編輯：吳素柔）1141105