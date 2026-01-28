操刀曼谷設計週主館！建築師洪人傑打造「曼谷高線」展現永續美學

【看見泰國 VisionThai】第9屆曼谷設計週(Bangkok Design Week 2026)將於2026年1月29日至2月8日登場，今年主題為「Design S/O/S」。本屆主館裝置「曼谷高線(High Line Bangkok)」由屢獲國際殊榮的建築事務所HAS design and research（主持建築師：Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee）操刀，這是繼2025年荷蘭建築事務所MVRDV之後，再度由國際級建築團隊為曼谷市政府廣場打造年度主館裝置，將現有路燈轉化為兼具遮蔭與照明的永續地標。

2026曼谷設計週主館「曼谷高線」位於曼谷市政府廣場（圖片來源：Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee / HAS design and research）

「曼谷高線」以廣場現有路燈作為裝置主結構，不另設新基礎或永久性建築，最大程度減少材料浪費，回應曼谷市政府對零廢棄永續未來的願景。裝置結合在地回收泰國織物，白天呈現如彩虹般的視覺效果，為廣場創造繽紛色彩的遮蔭空間；夜間則化身光的燈塔，將日常街燈轉化為城市公共生活與市民認同的象徵。

設計團隊透過深入的場地觀察發現，泰國熱帶氣候下形成獨特的生活型態：白天炎熱時，人們在大樹下的陰涼處聚集；夜晚降溫後，活動則轉向路燈照明的公共空間。這種日夜對比凸顯了遮蔭與照明在熱帶公共空間中的關鍵角色，成為「曼谷高線」設計的核心洞察。

HAS design and research建築事務所以「設計＋研究」並行的方式聞名，探討亞洲城市獨特的建築語言。洪人傑曾與日本建築師隈研吾(Kengo Kuma)合作，負責蘇州陽澄湖旅遊集散中心與上海船廠1862等專案；Kulthida Songkittipakdee則是首位獲得倫佐·皮亞諾基金會(Renzo Piano Foundation)獎學金的亞洲建築師，曾與倫佐·皮亞諾(Renzo Piano)合作多項建築專案。兩人近年獲得多項國際大獎，包括2024年泰國暹羅建築師協會(ASA)年度主題館獎、2025年法國巴黎Créateurs Design Award等殊榮。

洪人傑與Kulthida Songkittipakdee長期關注亞洲城市的「即興建築」現象，從曼谷的違建雨棚、吉隆坡的大排檔棚戶到台北的路邊攤，這些臨時建築揭示人們如何在鋼筋水泥城市中找到另一種「新自然性」。「曼谷高線」正是這項研究的實踐延伸，體現熱帶建築的核心原則——遮蔭、通風與騎樓式空間條件，同時展現永續設計與文化傳承的雙重意涵。

「曼谷高線」以廣場現有路燈為主結構呈現彩虹般遮蔭效果（圖片來源：Jenchieh Hung + Kulthida Songkittipakdee / HAS design and research）

主館位於曼谷拍那空區(Phra Nakhon)的市政府廣場(Lan Khon Mueang Town Square)，由洪人傑與Kulthida Songkittipakdee共同主持設計，並與城市規劃事務所Urban Ally合作執行，受曼谷市政府(Bangkok Metropolitan Administration)與泰國創意經濟局(Creative Economy Agency)委託設計。（延伸閱讀：2026曼谷設計週來了！為期11天 街頭變身大型設計實驗場）

