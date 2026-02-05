操到爆！陸軍基地對抗依美軍模式延長 連打10天9夜「沒過就重來」

國防部年度重大軍事演習，將從今年4月起陸續展開。根據規劃，今年年度最大的「漢光42號」演習，將維持10天9夜實戰化操演。但陸軍過去5天4夜的基地對抗訓練，將有重大變革，將依據美軍訓練模式，延長為10天9夜，同時納入一年義務役參訓，沒通過就重來一次，藉此磨練官兵作戰意志，只有一句話，「真的是操到爆」。

為落實實戰化訓練，今年全面實施14天教召並取消5至7天舊制，且陸軍執行新式的基地對抗訓練除了延長時間外，也納入一年義務役步兵營參訓。

國防部長顧立雄表示，今年國防部重大演訓，規劃4月至11月間執行立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練，持續強化部隊關鍵作戰能力。其中今年漢光42號實兵演習會維持10天9夜，聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能、無人機防處與人力動員演練，並結合縣市政府2026城鎮韌性科目，演習全程採「實兵、實地、實裝、實況」方式推動，逐步落實實戰化訓練要求。

在陸軍部分，將汲取美軍訓測經驗跟模式，各部隊今年也要開始執行新式兵科基地訓練，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等3階段。由於以往都是5天4夜的戰術測驗，現在調整為結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、連續24小時對抗，驗證地面協同作戰能力，也能磨練官兵作戰意志、戰場抗壓性。

顧立雄說明，大學畢業的一年期義務役男，預計要到2027年才達人數高峰，但目前以高中畢業為主編成的步兵營，今年也將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合拘束打擊能力。

後備教召部分，顧立雄則表示，今年1月起全面實施為期14天的教召，未來將不再有5至7天的教召。原則上將優先常備部隊編實動員，來實施後備擴編動員，使常備部隊「原兵歸原位」讓專長相符，驗證快速恢復戰力。

