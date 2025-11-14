操場跑道老舊破損成安全隱憂 許淑華會勘允諾改善

鹿谷國中操場及跑道老舊破損，跑道線還脫落，縣長許淑華（右二）實地了解後允諾改善。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣鹿谷國中操場及跑道等設施使用已逾十五年，老舊破損、青苔橫生，跑道線還脫落，形成安全隱憂；縣長許淑華十四日特地實地會勘，為確保校園學習環境安全，當場允諾投入約九百五十萬元整修，讓學生、教職員及社區居民有更安全的運動空間。

關心學校教學及運動環境，縣長許淑華十四日由縣府教育處副處長吳美玲陪同，前往鹿谷國中會勘。校長吳毓真表示，學校操場於民國九十九年使用迄今，場地凹凸不平，跑道線脫落、多處青苔易打滑，跳遠場地及中央草皮也不平整，多次耗費大量人力物力修補才能勉強使用，感謝縣長重視師生的需求。

許淑華指出，縣府積極推動體育發展，也重視每位孩子應享有公平的受教權；鹿谷國中目前有五十多位學生，縣府為此籌措約九百五十萬元整修經費，讓孩子能在安全的環境中適性學習成長，也讓社區居民有個更安全的運動空間。

另外，因應竹山地區氣候炎熱、午後雷陣雨頻繁，長期影響學生體育課及校隊訓練，許淑華擔任立委期間大力支持的竹山高中風雨球場興建計畫，配合教育部體育署推動「太陽能光電風雨球場」方案，將原兩面網球場與三面籃球場整合為符合全國性比賽標準的五面多功能光電籃球場及三面光電排球場，近期建設完成，許淑華也由竹山高中文教基金會董事長蔡宜助陪同前往關心使用情形。

許淑華表示，竹山高中體育相當蓬勃，每年都有國際型比賽在該校舉行，校方在改建球場時，也配合中央政策施作太陽能板，讓學生有更好的運動環境。雖然高中屬於教育部管轄，但就讀的孩子大多是南投在地學子，希望共同合作，打造更好的學習環境。