《操控遊戲》本週精采完結 池昌旭展開復仇決戰

記者周毓洵／臺北報導

Disney+《操控遊戲》本週迎來大結局，劇情火力全開也帶動話題熱度暴衝。根據串流統計網站 FlixPatrol最新排名，《操控遊戲》在臺灣、韓國長期穩坐收視冠軍，更一舉闖進全球20個地區前10名，被韓媒盛讚為「下半年最大黑馬」。

《操控遊戲》最終回中，「最強外送員」朴台仲（池昌旭 飾）孤身直闖大反派安耀漢（都敬秀 飾）的祕密基地，展開勢在必得的復仇決戰。從肉身硬扛武士刀到1打15人的驚險肉搏，節奏緊湊又拳拳到肉的特技場面讓觀眾直呼過癮。

池昌旭近年在Disney+以《惡中之惡》、《江南B-Side》展現傑出動作實力，被網友封為「動作戲之神」。這次他再度挑戰高難度場面，如火海機車飆速、激戰犯罪集團，但本人笑說：「真的快累死了」，坦言雖然大家愛看動作戲，但本人其實「沒有很享受」，因為拍攝強度實在太高。

導演朴信禹透露，從劇本初期便屬意池昌旭擔綱主角，認為他能兼具情感戲與武打戲的精準爆發力。他也大力稱讚池昌旭親自上陣的比例相當高。池昌旭則補充，他會和武術團隊反覆討論動作，希望每一場都呈現不一樣的風格。

另一亮點是 D.O.都敬秀徹底甩開「乖乖牌」形象，演出高智商又扭曲殘忍的變態財閥安耀漢。從滿臉鮮血倒地卻仍狂笑，到放出主角弟弟死亡影片挑釁的狠戾場面，都讓觀眾震撼不已，被稱為「從影最黑化演出」。劇中，安耀漢與富二代白道京（李光洙 飾）還有多場瘋狂互毆與背叛戲，但戲外兩人是多年好友。李光洙曾在節目上暖心表示「很心疼弟弟」，都敬秀也回應「謝謝哥哥照顧」，兄弟情與劇中反差感十足。