《操控遊戲》池昌旭1打15犯罪集團成員！崩潰「快累死了」 都敬秀顛覆乖乖牌形象耍狠

Disney+韓劇《操控遊戲》本周迎來大結局，在最新完結劇情中，遭人陷害導致家破人亡的「最強外送員」朴台仲（池昌旭飾），隻身潛入幕後真凶、即資安公司代表安耀漢（都敬秀飾）的大本營，正邪兩方迎來最終對決，朴台仲與眾多仇人展開復仇決戰、甚至用肉身扛下武士刀的砍劈等。

池昌旭在《操控遊戲》中，有許多武打戲。（圖／Disney+提供）

男神池昌旭在犯罪動作劇《惡中之惡》、《江南B-Side》都有精彩打戲，且多場動作戲都親自上陣，因而被誇讚「讓替身失業的動作男星」。此次在《操控遊戲》升級更多精彩打鬥，包括騎乘機車飆火海、一打15名犯罪集團成員，戲外讓他直呼：「快累死了。」導演朴信禹表示從一開始構思劇本時，擅長拍動作戲、情感戲的池昌旭就是最佳人選，池昌旭笑說，自己會常常會與武術團隊討論動作編排，「希望每個舞台的動作、風格都有不同變化，所以要與團隊進行很多會議」，他也苦笑雖然拍過很多武打戲，但自己其實沒有很喜歡拍，「因為真的很累。」

都敬秀在《操控遊戲》中耍狠。（圖／Disney+提供）

D.O.都敬秀曾演過《與神同行》、韓版《不能說的秘密》電影《給我一首歌的時間》，有禮貌且善良的形象，讓他常被誇讚為「乖乖牌偶像」，這次首度挑戰瘋狂反派，飾演高智商、富有且心狠手辣的變態財閥安耀翰，其中一幕他滿臉是血倒在地上，明明快要全盤皆輸，仍癲狂大笑、甚至放出池昌旭弟弟死亡的影片挑釁，對池昌旭表示：「這就是殺死你弟弟的地方。」瘋魔演技讓觀眾印象極為深刻。年度復仇爽劇《操控遊戲》共12集，全劇已於Disney+獨家上線。

