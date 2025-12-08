《操控遊戲》結局：都敬秀演技超瘋、池昌旭動作戲太好看！最後一幕暗示「第二季」？保母瞎眼原因、安耀漢、朴台仲結局揭曉
《操控遊戲》結局1｜安耀漢奶媽瞎眼原因
《操控遊戲》結局揭曉！都敬秀飾演的安耀漢保母竟是他親生母親，據說原著漫畫中有提到，安耀漢的保姆／奶媽和安耀漢的父親有不正常的肉體關係，不過在劇中是快速帶過。而許多觀眾先前已經隱約感覺到奶媽的眼睛看起來好像怪怪的，其實在劇中，保母眼睛失明，而在第九集保母為了安耀漢殺死他的家人時就有提到，奶媽的眼睛是被安耀漢用水銀灌入弄瞎，因為安耀漢不希望保母離開自己。
《操控遊戲》結局2｜盧榕息為何殺妻？
善良大叔盧榕息究竟為什麼一開始被關入獄？安耀漢刻意跟盧榕息女兒不斷提及你父親殺害你母親，其實盧榕息並不是刻意殺死妻子，而是之前有喝酒習慣，喝酒後就常會和妻子吵架，最後一次跟妻子吵架後出門買東西，但因為生氣而隨意把沒抽完的煙丟在房間內，導致起火燃燒，妻子因而喪命。為什麼會被說他殺害妻子？因為他膽小不敢衝入火場救妻子。被警察認定就是因為「刻意殺人」所以才不救妻子。
《操控遊戲》結局3｜盧榕息被同款陷害
《操控遊戲》結局11、12集演什麼？盧榕息被用同樣的方式誣陷為「殺害白尚萬議員」（也就是李光洙飾演的白道更的父親）的真兇，盧榕息害怕如果堅持自己無罪，反而會害了女兒的生命安全，因此決定認罪。朴台仲想要救盧榕息而跟安耀漢聯繫，安耀漢在電話亭中留下殺害白尚萬議員的刀，要朴台仲做出選擇，要拿那把刀再次入獄，或是寫下想要的金額，沒想到朴台仲拿著兇刀到警局自首。
耀漢不能理解為什麼他要自首，為什麼要選擇自己送死，因此來詢問朴台仲，朴台仲只說他問錯了問題：「這段時間我真的非常好奇你這傢伙到底是怎樣，為什麼對我做這種事，但看你現在這個樣子，只是個屁孩而已。」
而更早之前在電話中，兩人談到安耀漢究竟為什麼要陷害這些無辜的人？安耀漢說：「為什麼把你們變成殺人犯？只是你們剛好在我需要的地方，沒別的理由了。」後續更說到：「我們別談什麼道不道歉的事，人走在路上，也可能會踩到螞蟻，難道我們會跟螞蟻道歉嗎？不會啊。」可見安耀漢是嚴重反社會人格，根本無法理解人們的邏輯和感情。
《操控遊戲》結局4｜獄警楊哲煥協助報案失敗
朴台仲先前逃獄的那次，其實有將蒐集到的證據放在置物櫃裡交給了獄警楊哲煥，因為他認為，楊哲煥連枯掉的植物都沒有丟掉，表示他不會輕易丟棄任何東西。楊哲煥看完資料後知道了實情，但遲遲沒有動作。這次他眼看著朴台仲為了救盧榕息，拿著兇刀自首又將入獄，因此決心要有行動。
他先把2802朴台仲放走，讓典獄長無法殺掉朴台仲，搞砸任務。最後楊哲煥向法務部人員申報典獄長勾結貪污，卻反而被抓，證據也被拿走，顯示這條路行不通，無法制裁這些富有的壞人，伸張應有的正義。
《操控遊戲》結局5｜安耀漢下場？
安耀漢其實把殺害人的經驗做成了雕塑藝術品，大受歡迎，並且以著名藝術家阿萊麗的身份來展示這些作品，在他推出第一百件作品之際，他聽了奶媽的話，決定趁這個時候首度現身。奶媽原本要買下這第一百件作品，因為這件作品只有奶媽明白且參與了其中的過程。不過正在拍賣時，私人包廂內出現競標者搶標。
原來這個競標者正是李光洙飾演的白道更，大難不死，在朴台仲要求下標下了安耀漢的作品，用意就是要安耀漢以阿萊麗的身份，親自到包廂中把作品交給白道更，而此時被白道更安徘好的人手逮捕。不過很快就被自己的人手救出，並且囂張地血洗警局。最終還到了白道更住的醫院中，將其勒斃殺害。
《操控遊戲》結局6｜朴台仲下場、盧榕息父女死了嗎？
《操控遊戲》結局裡，朴台仲混入藝術公司運送團隊，趁機潛入安耀漢的工作室，其實安耀漢早已看穿，是刻意讓他混進去。不過朴台仲憑著矯健身手加上主角光環，用刀刺穿安耀漢將其制服，並且把安耀漢的影片檔案取出，公之於世。不過根據朴台仲和安耀漢說的話，似乎朴台仲並沒有真正殺死安耀漢。
朴台仲將影片檔案和犯罪證據公布後，為自己洗清了罪嫌，無罪釋放。盧榕息父女被安耀漢的手下、說中國話的女子追殺，不過最終大難不死，兩人結局中在醫院收場。而最後盧榕息婦女與朴台仲、以及朴台仲的好友們過著幸福的日子。朴台仲開了花藝咖啡店，像家人一樣一起經營。
《操控遊戲》結局7｜最後一幕是誰？有第二季？
《操控遊戲》結局討論度最高的就是最後一幕，以及會不會有第二季了。《操控遊戲》結局最後一幕，畫面看到的是安耀漢的大螢幕上播放著影片，而椅子上坐著一個短髮的人正在看著螢幕，至於這個人是誰？從背影很難分辨究竟是不是安耀漢，也有人說這或許是保母，因為保母才是操控所有一切的首腦。也有網友認為，這一幕代表了將會有第二季的可能性。不過根據韓國媒體報導，目前並沒有任何關於《操控遊戲》第二季的消息釋出，有興趣的粉絲們可能得再耐心等等了。
《操控遊戲》結局線上看已經在Disney+播出，《操控遊戲》共12集已經全數上架。
