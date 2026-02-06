操控41個魔窟、狠削1300億！緬北電詐首腦伏法 當庭懺悔：我現在痛恨詐騙

白應蒼痛苦懺悔。（翻攝自微博）

轟動全球的緬北電信詐騙案迎來最終大結局。緬甸惡名昭彰的「四大家族」之首白家犯罪集團核心頭目白應蒼，於2月2日正式在中國深圳被執行死刑。隨著死刑執行的消息傳出，白家犯罪網絡正式宣告終結。諷刺的是，昔日坐擁兩千名私人武裝、嘲諷通緝令照片太醜的狂妄二少爺，在最後的庭審影片中竟老態龍鍾、痛哭懺悔，表示「痛恨詐騙不亞於任何人」。

掌控41個園區！二少爺白應蒼組織2000人私兵淪「電詐帝國」

綜合中國媒體報導，白應蒼作為緬北梟雄白所成的次子，生前曾擔任果敢自治區民兵大隊長與經濟發展管理局副局長。他透過政商軍「一條龍」掛勾，非法掌控「蒼勝科技園」等多達 41個電信詐騙園區，並組建一支約2,000人的武裝部隊，為毒品、賭博及電詐活動提供武力庇護。

廣告 廣告

法庭查明，白應蒼與其共犯楊立強等「金主」實施跨境電詐，涉案資金驚人，竟然超過290 億元人民幣（約新台幣1,324億元）。此外，該集團行為極其凶殘，涉及故意殺人、綁架及強迫賣淫，造成6名中國公民死亡及多人受傷。

曾嗆通緝令「照片不能弄好看點？」 落網後身形枯槁、髮量稀疏

白應蒼在位時極度奢靡、氣焰囂張。曾在生日宴上展示數十輛豪車與價值350萬元的名錶；更令人印象深刻的是，他在被通緝期間，竟公開嘲諷中國政府的通緝令，笑稱：「通緝就通緝，照片不能弄好看點嗎？」

然而，在2026年2月曝光的庭審錄影中，白應蒼的形象徹底崩塌。昔日霸氣盡失，僅剩神情呆滯、髮量稀疏且身形枯槁的頹喪模樣。他在法庭上聲淚俱下：「我家沒了，故土也沒了，我現在痛恨詐騙不亞於任何人。」並感嘆貪欲毀掉了他的一生。

白家、明家一週內相繼伏法 緬北黑產網絡遭斬草除根

除了白應蒼被執行死刑外，其父白所成已於審判期間病亡。深圳中級法院在核准死刑後，於2月2日對白應蒼等4人執行死刑。此案因揭示了電詐、毒品與跨國黑產鏈條的殘暴性，獲選為「2025 年度推動法治進程十大案件」。

國際媒體分析指出，中國政府在一週內連續處決緬北明家（11人）與白家（4人）兩大犯罪核心，是向東南亞電詐集團發出最強烈的威懾信號。英國廣播公司（BBC）評論，此舉象徵著白家對中緬邊境老街地區長達數十年的黑暗統治徹底終結。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

公司年會抽中iPhone 17 Pro Max！拆封竟是「兩塊磁磚」 苦主寵妻驚喜變驚嚇

川普推「TrumpRx」平台砍藥價！ 喊驚人宣言：以後美國藥價全球最低

川普挺台玩真的？簽署14.5億美金軍援法案 內藏「地圖條款」嚴防台灣主權被抹煞