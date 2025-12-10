操盤手大白話！ 「3大問題」國安基金應拉高至1兆

國安基金執祕阮清華表示，未增加額度則只能省著用，會影響功效。（圖：Motion Elements）

多名朝野立委提案修法，讓國安基金的規模從現行5000億擴大至1兆元，並且取消向銀行及4大基金借款周轉的限額。國安基金操盤手、財政部次長阮清華今（10）日在立法院備詢時回應，檢視「股市規模、外資持股及日均成交值」等3大指標都已大幅提高，「國安基金以現今規模護盤真的很辛苦」，強調提議拉高國安基金規模至1兆，絕非有特殊時機考量，更與明年的特別預算無關。

國安基金規模是否從5000億擴大至1兆？財政部長莊翠雲備詢時指出，現在的股市環境已較國安基金管理條例立法之初大有差異，且實際上可動用的額度只剩銀行可融資的2000億元，因此必須透過修法來提高護盤量能。莊翠雲直言，國安基金委員都認為應適度擴大規模。

財政部次長阮清華說明，由於國安基金護盤時，最多只能用銀行融資的2000億上限，所以操盤時只能「省著用」，因為不知後面是否有更大的崩盤，難免會影響護盤的功能，若國安基金能調高規模，對股市的穩定和投資人的信心都有幫助。

迄今包括立委郭國文、李坤城都有提案，擴大國安基金規模至1兆元。李坤城說，台股總市值已有97兆，比當年的9.7兆成長了10倍，且外資賣超達3940億，因此提案拉高規模至1兆。