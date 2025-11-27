操盤手一說挨批！吳怡農發聲：蕭美琴也曾被汙衊中國琴

吳怡農說自己不怕攻擊，還提到民進黨當年改革派被保守派追殺事件。資料照。楊亞璇攝



壯闊台灣聯盟理事長吳怡農積極爭取代表民進黨參選2026台北市長，近日發言「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，被指砲口對內，引發批評。對此，他今（11/27）在臉書發文，表示自己不怕被攻擊，重提民進黨當年「十三寇」事件，改革派被追殺，連副總統蕭美琴被污衊為「中國琴」。

吳怡農一開頭提到，「這幾天我遭受許多攻擊，讓支持者與朋友感到難過。抱歉讓你擔心了。」他表示，初選──是政黨內部競爭的方式之一：提出願景、交換意見、爭取支持。一個鼓勵理性競爭的政黨，才能維持活力，才有進步的空間。「所以，請知道，我不怕攻擊，只要我們還有保持不同意見的空間」。

吳怡農說，民進黨在2006-2007年發生「十三寇」事件。當時，提倡改革的黨內人物，被保守派透過名嘴、媒體放話追殺，試圖封鎖不同的聲音。連蕭美琴副總統也被污衊為「中國琴」。

「桑塔亞那曾說：不記得歷史的人，注定要重蹈覆轍。」吳怡農說，每一次的選舉，都在檢驗政治人物，有沒有回應人民不同的期待；反映社會對國家的未來有沒有信心、有沒有不同的想像；特別在現在，當台灣面臨許多困難，考驗政黨願不願意追求新的路線。

他強調，自己從政的初衷，就是希望帶來改變。對於錯誤，不論政黨，我都不會保持沈默；公共利益絕對大於黨派或個人。因此，現在重點不應該只放在「誰適合」，而是我們想為台北市「做什麼」？

