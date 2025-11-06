操盤藍2026北市議員選戰 戴錫欽訂低標：單獨過半

針對2026國民黨台北市議員選戰，身兼黨部主委的台北市議會議長戴錫欽表示，低標就是要像上一屆選完時當選31席，可以在議會單獨過半，並且與民眾黨、新黨以及無黨籍的朋友持續合作。（《Pop撞新聞》提供／丁上程台北傳真）

國民黨新任主席鄭麗文上任後，持續延攬過去代理北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽續任黨部主委，也讓戴錫欽肩負2026北市地方首長及議員選戰操盤的責任。戴錫欽6日接受廣播媒體專訪時表示，目前台北市議會是61席，他給自己訂的低標就是要像上一屆選完時當選31席，可以在議會單獨過半，並且與民眾黨、新黨以及無黨籍的朋友持續合作。

戴錫欽表示，在2022台北市長及議員選戰結束後，國民黨有31人當選台北市議員，因此2026選戰，他給自己訂的低標就是31席，至少要維持國民黨在台北市議會「單獨過半」，這是最低標準。

廣告 廣告

戴錫欽直言，未來會審慎考量台北市的每一個選區，同時尊重民眾黨在每區提1席的策略，務實考量國民黨在每一個選區有多少實力，各區提名多少席次是合宜的，爭取席次最大化，「要確表當選率，而不是提多，務實知道自己的席次跟實力在什麼地方。」

戴錫欽說，低標就是31席，然後再穩定增加，然後跟友黨合作確保議會穩定多數。除了尊重民眾黨的提名機制外，國民黨的部分則是每一區會維持現有的當選席次，再考量各區是否有增加的空間。

【看原文連結】