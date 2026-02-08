操縱房價 建商恐遭反托辣斯調查 營建類股應聲跌

為了抑制房價，白宮考慮對全國大型建商啟動反托辣斯調查。圖為賓州一處新建住宅社區。(美聯社)

通膨居高不下，有意購屋的民眾力不從心，全國各地房市也因此買氣平淡。白宮正加強因應住房可負擔性危機，據傳川普政府正考慮對大型建商展開反托辣斯調查，紐約證交所營建類股上周五應聲下跌。

知情人士向彭博表示，川普政府關切重點之一，是建商透過名為「美國領先建商協會」(Leading Builders of America)的組織交換資訊，利用這些情報來限制住房供應，或在建商之間協調、操縱定價。報導指出司法部可能在未來幾周內啟動調查，但目前尚未做出最終決定。

該協會的主要成員包括霍頓(DR Horton)、萊納(Lennar)、普得集團(Pulte Group)、Toll Brothers，上述公司均未立即回應路透的評論請求；美國領先建商協會也未立即回應。

在彭博披露白宮考慮發動反托辣斯調查後，主要建商股價6日下跌。除了上述四家公司，Beazer Homes、KB Home、Hovnanian Enterprises的股價在消息傳出後均下跌，跌幅最高達3%。史坦普1500房屋建築指數(1500 Homebuilding Index)的漲幅也逆轉一度下跌1.4%，當天下午1點42分霍頓和萊納是該指數中表現最差的兩家公司。

目前購屋成本達到數十年來最高，疫情期間的房市熱潮，以及隨後的升息循環，對買家造成沉重壓力。同時建商也正經歷風險偏高的時期，因為未售出住宅的庫存量仍徘徊在高檔。建築商一直在尋求與白宮合作，以提高住房可負擔性，此前有報導稱建商們正研擬開發近100萬戶更經濟實惠的「川普屋」(Trump Homes)。

川普早在10月便向建商發出警告，當時他在社群媒體發文將大型建商在住宅市場的影響力，如同石油輸出國組織OPEC之於全球石油市場，「他們(OPEC)那樣做是不對的，但如今又以另一種形式再度出現，這次是由我們國家的大型住宅建商所為。建商是我的朋友，也是我們國家成功的重要一員，但現在他們能夠取得融資，那就必須開始興建住宅。」

