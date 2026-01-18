擎宏電子捐贈投消救護車

為提升南投縣緊急救護服務品質，擎宏電子企業有限公司捐贈救護車乙輛予南投縣消防局，昨日於第二大隊埔里分隊辦理捐贈及啟用儀式，象徵民間力量與政府攜手守護縣民生命安全的重要里程碑。

南投縣幅員遼闊，轄內山區及偏遠地區多，緊急救護勤務常需面對長距離與複雜路況的挑戰，救護車輛與設備的即時性與可靠性，對到院前救護成效至關重要。此次擎宏電子企業有限公司以實際行動支持消防救護工作，捐贈救護車投入第一線使用，對強化埔里地區緊急救護量能具實質助益。

陳興傑局長表示，這輛救護車未來將肩負守護鄉親生命安全的重要任務，每一次出勤，都是與時間賽跑，更承載著社會對公共安全的期待。縣府與消防局將妥善運用這項寶貴資源，持續精進救護專業與服務品質，讓民眾在最需要的時刻，能獲得即時且完善的救護照護。也感謝擎宏電子企業有限公司熱心公益、回饋地方，為本縣緊急救護工作注入溫暖而堅實的力量。

捐贈活動以正式儀式方式辦理，除表達對捐贈單位善行義舉的誠摯感謝，也期盼藉此凝聚更多社會力量，共同支持消防救護工作，打造更安全、更有韌性的南投縣。