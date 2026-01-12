擒獲馬杜洛背後用意：美藉委國行動警告中國遠離美洲

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國軍方3日發動行動擒獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），目的在向中國傳遞一個訊息：遠離美洲。

至少20年來，北京一直試圖在拉丁美洲建立影響力，不僅是為了追求經濟機會，也意圖在其最主要的地緣政治對手家門口取得戰略立足點。

從阿根廷的衛星追蹤站、秘魯的港口，到對委內瑞拉的經濟援助，中國這些進展是歷屆美國政府（包括川普政府）的眼中釘。

多位川普政府官員告訴路透，川普對馬杜洛採取行動，部分用意在於制衡中國野心；他們表示，北京利用債務換取委內瑞拉廉價石油的日子已經「結束」。

● 「我們不希望你們在那裡」

川普9日在與石油業高層會面時，明確表達了他對中國和俄羅斯作為「隔壁鄰居」的擔憂。

川普說：「我告訴中國也告訴俄羅斯：『我們跟你們相處得很好，我們很喜歡你們，但我們不希望你們出現在那裡，你們也不會出現在那裡。』」

川普還表示，現在他會告訴中國，「我們歡迎做生意」，中國可以「在那裡，或在美國，跟我們購買他們想要的任何石油」。

美國特種部隊在1月3日凌晨的突襲行動中攻入卡拉卡斯，帶走馬杜洛及其夫人，這場行動的成功，對中國的利益與聲望造成打擊。

美軍迅速癱瘓的防空系統由中國和俄羅斯提供。川普表示，受制裁的3000萬至5000萬桶石油，其中大部分原定運往中國港口，現在將運往美國。

分析人士表示，馬杜洛被捕反映北京在美洲施加影響力的能力有限。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國事務專家辛格頓（Craig Singleton）表示，這次襲擊暴露了中國在西半球的「大國論調與其實質影響力範圍」之間的巨大鴻溝。

「北京可以進行外交抗議，但一旦華盛頓決定施加直接壓力，北京就無法保護其合作夥伴或資產。」

中國駐美大使館在給路透社的聲明中，嚴正駁斥其所稱的美國「單邊、非法與霸凌行徑」。使館發言人劉鵬宇表示：「中國與拉丁美洲和加勒比國家保持友好交流與合作。無論形勢如何演變，我們都將繼續做他們的朋友和夥伴。」

●川普模糊的中國政策

川普政府對北京的政策似乎存在矛盾：一方面為了平息貿易戰做出讓步，另一方面則展現出對台灣更堅定的支持。

委內瑞拉行動似乎使美國政策朝更為鷹派的方向傾斜。

事實上，美國發動攻擊的時機加劇了北京的難堪。

就在被推翻前數小時，馬杜洛在卡拉卡斯會見了中國拉美事務特使邱小琪，這是他成為美國俘虜前最後一次公開露面。

另一位美國官員表示，這場會面在鏡頭前公開上演，而當時美軍已祕密準備啟動行動，凸顯北京的措手不及。

這位官員對路透社說：「如果他們事先知道，就不會如此高調。」

多年來，北京向委內瑞拉的石油煉製設施與基礎建設投入大量資金，在美國及其盟友2017年收緊制裁後，為該國提供了經濟命脈。

除了俄羅斯，中國也為委內瑞拉軍方提供資金和設備，包括最近被宣傳為能偵測到先進美軍飛機的雷達陣列，但這些設備幾乎未能阻止美方官員所誇稱「零傷亡」完成的突襲行動。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）表示：「全球任何擁有中國國防設備的國家，現在都在檢查自己的防空系統，並懷疑自己在美國面前到底有多安全。」

「他們也注意到，當美軍抵達時，中國對伊朗和委內瑞拉的外交保證並未產生任何實質性的保護作用。」

●中國面臨其他區域風險

中國在該地區的其他地方，恐怕也將接連感受到壓力。

北京一直尋求擴大在古巴的影響力，美國懷疑中國在當地運作情報蒐集活動。中國否認這一指控，但去年承諾與古巴加強情報共享。

在委內瑞拉行動後的數日內，川普表示，美國對古巴進行軍事干預可能沒有必要，因為該國在失去委內瑞拉石油供應後，似乎正自行走向崩潰。

川普政府也持續試圖將中國企業排除在巴拿馬運河周邊的港口營運之外。該運河是連接大西洋與太平洋的重要水道。

美國國務院官員表示，美國「仍然關切」中國在運河附近的影響力，但也肯定巴拿馬所採取的行動，包括退出北京主導的「一帶一路」倡議，以及對由香港長江和記實業（CK Hutchison）持有的巴拿馬港口特許經營權進行審計。

儘管中國目前在該地區似乎處於劣勢，分析人士警告，美國若在委內瑞拉長期軍事介入，或當地安全情勢惡化，反而可能為北京重新擴張影響力打開大門。

前美國國務院高級官員、現任職美國智庫亞洲協會（Asia Society）的羅素（Daniel Russel）表示，川普政府治下的華盛頓，從以法治為核心的姿態，轉向「以西半球為重點的勢力範圍邏輯」，這樣的劇烈轉變可能正中中國下懷。

「北京希望華盛頓接受亞洲是中國的勢力範圍，毫無疑問，也希望美國深陷委內瑞拉的泥淖之中。」（編譯：鄭詩韻）1150112